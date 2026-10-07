Caso Pavo Real Py: justicia paraguaya da por desistida la extradición de Flamengo a Brasil

El juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia rechazó el pedido de prórroga hecho por la República Federativa del Brasil, en el marco del proceso de extradición relacionado con Thiago Alessandro de Oliveira Dávalos Brites, alias “Flamengo” o “Polaco”, detenido en marzo último, como presunto socio de Alexandre Rodrigues Gomes, en el caso Pavo Real Py II.

En ese contexto, mediante el Auto Interlocutorio (AI) N° 319, el magistrado también tuvo por desistido al Brasil en el pedido de extradición de Thiago de Oliveira. También dejó en claro que la decisión obedece al incumplimiento del plazo previsto en el artículo 21 del Acuerdo sobre Extradición entre los Estados parte del Mercosur.

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Por la misma resolución, el juez remitió la referida resolución y las actuaciones pertinentes a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a fin de que la máxima autoridad se pronuncie sobre la presente resolución, mientras ello ocurra, el requerido en el proceso de extradición continuará con prisión preventiva.

Thiago de Oliveria había sido detenido en el Cuarto Barrio, de Luque, por una comitiva liderada por el fiscal Andres Arriola, de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico, e integrada por agentes de policiales de Antinarcóticos, acompañados por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), en marzo de este año.

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Brasil no entregó información requerida sobre Flamengo en plazo establecido

Dentro de este proceso, el 16 de junio de 2026, por Dictamen N° 645 la Fiscalía General del Estado había solicitado, que por vía diplomática, se requiera al Brasil de información complementaria respecto a la solicitud de extradición hecha por el vecino país. El juzgado dio trámite y mediante Oficio N° 167 del 18 de junio hizo la solicitud.

Para remitir la información complementaria, Brasil tenía un plazo de 45 días corrido, según establece el artículo 21 del “Acuerdo sobre Extradición entre los Estados parte del Mercosur”.

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El 11 de septiembre de 2026, la República Federativa del Brasil solicitó una prórroga, la cual consistía en un plazo de 20 días corridos, señalando que el requerimiento lo habían recibido recién el 9 de septiembre.

En cambio, la Fiscalía General del Estado a través del Dictamen N° 1120 del 18 de septiembre de 2026, consideró necesario determinar la fecha exacta en que las autoridades brasileñas habían sido notificadas de la solicitud de información complementaria. Seguidamente, el juzgado por Oficio N° 308 del 1 de octubre, remitió el pedido.

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Finalmente, dentro de este proceso se tuvo que, el pedido de información complementaria peticionado mediante Oficio N° 167 fue recibido físicamente a la Embajada de la República Federativa del Brasil, el 2 de julio de 2026, a las 14:30. Como consecuencia de ello, por Dictamen N.° 1238 del 6 de octubre, la Fiscalía General señaló que el Brasil fue notificado en tiempo y forma y el plazo ya había transcurrido.

Alexandre Rodrigues y Flamengo coordinaron envíos de droga, según Fiscalía

La imputación contra el brasileño Thiago Alessandro de Oliveira Davalos Brites (44), alias Flamengo o Polaco, revela que entre los años 2020 y 2021 habría actuado de enlace desde Bolivia, con organizaciones proveedoras de cocaína, con Alexandre Rodrigues Gomes, que actuaban desde Paraguay. Esta investigación se enmarca dentro del caso denominado Pavo Real Py II.

Estos datos pudieron ser obtenidos por el Ministerio Público mediante cooperación jurídica, a través del intercambio de información, específicamente conversaciones que se dieron a través de la plataforma de mensajería encriptada “SKY Ecc”.

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Los analistas de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) Antinarcóticos de la Policía Nacional, identificaron el pin “7JBIOJ” asociado al alias Flamengo, con el que se identificó a Thiago de Oliveira, y también los pines “67BADE” vinculado al alias Burberry y también “TQDRDU” alias Legendario, ambos de Alexandre Rodrigues Gomes. Sin embargo, los investigadores observaron mayor intervención de p Rodrigues Gomes con el pin “TQDRDU”.

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En el marco de esas interacciones se pudo identificar que entre noviembre de 2020 y marzo del 2021, Thiago de Oliveira y Alexandre Rodrigues habrían coordinado un total de tres vuelos cargados con cocaína, provenientes de Bolivia y que ingresaron a territorio paraguayo. Según se señala en la imputación a de Oliveira se recibieron en total 1.342 paquetes de cocaína en ese periodo.

Sociedad Alexandre Rodrigues-Thiago de Oliveria

La imputación detalla que, Alexandre Rodrigues Gomes era considerado líder de un grupo criminal que operaba en el departamento de Amambay. En ese marco tenía a su cargo las labores de negociación, adquisición y envío sistemático de cocaína, pasta base y marihuana al Brasil, usando aviones provenientes de Bolivia.

Por otra parte a Thiago de Oliveira, se presume que habría operado como uno de los lideres y financistas principales de la estructura criminal investigada, manteniendo un rol de coordinación logística y financiera que lo ubica en una posición de decisión dentro de la estructura.

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En ese sentido se tienen datos que señalan que ambos habrían coordinado vuelos, Thiago de Oliveira desde Bolivia y Alexandre Rodrigues desde Paraguay, para los envíos de cargamentos de drogas.

Las actividades de Thiago de Oliveira habrían abarcado, de manera simultánea, la organización del tráfico internacional de cocaína, al igual que la reinversión de sus ganancias ilícitas en el sistema económico formal de la zona fronteriza paraguayo-brasileña.

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Precisamente en ese contexto, de Oliveira habría adquirido el edificio “Ervais” ubicado en la ciudad de Ponta Porá, en Brasil; y en Paraguay habría invertido sus ganancias presuntamente ilícitas en el edificio denominado “Tetryz Palace”, ubicado en la ciudad de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay, directamente con su socio Alexandre Rodrigues empresarial.

A esto se suma que Alexandre Rodrigues habría también tenido interacción en los grupos de SKY ECC con Rodrigo Paredes Alvarenga, un cambista paraguayo detenido en Paraguay en el marco del caso Hinterland, de Brasil, y que luego fue extraditado a ese país.

Por su parte, de Thiago de Oliveria se presume que canalizaba sus ganancias hacia el sistema financiero formal a través de un esquema de lavado que sería coordinado por Jovenil Vieira Rodrigues, para ello habrían utilizado empresas de fachada en la frontera entre Paraguay y Brasil.