Video: un herido y un detenido tras balacera durante torneo de fútbol en capilla de Lambaré

Aproximadamente a las 21:00 una riña y balacera se produjeron en la cancha de fútbol de salón de la capilla Santa Lucía de Lambaré, ubicada en las calles Ybapobõ y Juan de Ayolas.
El hecho ocurrió cuando se disputaba un partido de fútbol de un torneo local organizado por los vecinos y fieles de la zona.
Según el informe policial, Francisco Javier Gamarra Ortega, de 30 años, quedó herido por el disparo de un arma de fuego cuya bala impactó en su pierna izquierda. Fue trasladado en una patrullera hasta el Hospital del Trauma para ser atendido.
Agentes de la Comisaría 15ª de Asunción aprehendieron después a Martín Hipólito Sanabria Mereles, de 33 años, sospechoso de ser quien inició la pelea.
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Fiscalía investiga el hecho
Tras la detención del sospechoso, todo fue comunicado al fiscal de la Unidad Penal N.º 5 de la Fiscalía Zonal de Lambaré, Juan Carlos Ruiz Díaz, quien confirmó el hecho a nuesta redacción.
Tanto la riña, como las amenazas con arma de fuego y los disparos, quedaron registrados en videos realizados por los presentes con sus teléfonos celulares.