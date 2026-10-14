Video: un herido y un detenido tras balacera durante torneo de fútbol en capilla de Lambaré

Video: un herido y un detenido tras balacera durante torneo de fútbol en capilla de Lambaré

Un hombre fue detenido como sospechoso de una balacera que tuvo lugar durante un torneo de fútbol en la cancha de una capilla en Lambaré. Otra persona resultó con heridas de armas de fuego. El hecho fue registrado en videos.