Persecución y balacera en Sajonia: revelan las identidades de los tres detenidos

El director de Policía de Asunción, comisario Francisco Ávalos, mediante una conferencia de prensa en la tarde de este lunes detalló el operativo policial llevado a cabo tras un asalto perpetrado a una estación de servicios en el barrio Sajonia.

Según explicó el jefe policial, el procedimiento se inició cuando agentes de la Comisaría 1.ª visualizaron la salida rauda de un vehículo con actitud sospechosa y desafiante. De inmediato, se activó el pedido de apoyo a través de la red de radio policial para coordinar un rastrillaje con los jefes de la zona.

Lea más: Balacera y persecución en el barrio Sajonia

“El patrullero a cargo del jefe de operaciones de la Comisaría Primera inició el pedido de apoyo, nos abocamos a venir a respaldar a los compañeros que estaban en plena persecución de este vehículo, un Toyota Funcargo color gris”, señaló Ávalos.

Persecución y captura

En este sentido, puntualizó que varios móviles policiales lograron neutralizar el rodado mediante disparos, lo que obligó a sus tres ocupantes a descender e internarse a pie en los pasillos del sector del mirador de Ita Pyta Punta.

Los vecinos de la zona brindaron apoyo a las fuerzas públicas, proveyendo del video de circuito cerrado donde se logra constatar que fueron tres los implicados en el asalto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Durante la persecución, lograron aprehender al primer sospechoso, quien llevaba una mochila con fajos de dinero en efectivo correspondientes a la recaudación del fin de semana, la cual tenía como destino un depósito bancario.

Aprehensión de presuntos implicados

Por su parte, el jefe de la Comisaría 1.ª, comisario Rubén Bazán, detalló las identidades de los involucrados: El primer detenido fue identificado como Cristian Manuel Santacruz Ramírez, quien cuenta con dos órdenes de captura pendientes.

Lea más: Buscan identificar a hombre hallado con cinco impactos de bala en el río Paraná

Por otro lado, Nelsón Roa Benítez (con antecedentes por hurto) y Hernán Benítez (sin antecedentes) que fueron localizados con el apoyo de una canoa y personal de la Prefectura Naval, tras realizar una inspección minuciosa en la zona baja del acantilado y el lecho del río.

“Encontramos a dos de estos delincuentes ya en una caverna, una especie de cueva que estaba en el lecho del río, y se procedió a la detención de los mismos”, aseveró el comisario.

Botín fue recuperado en su totalidad

Durante el procedimiento en presencia de la víctima, se contabilizó la suma total de 35.014.000 guaraníes, la cual coincidía exactamente con las boletas de depósito bancario.

“Se procedió también al conteo de la suma de dinero ya en presencia de la víctima, la administradora del local, logrando contabilizar la suma de 35.014.000 guaraníes que coincidía con las boletas de depósito que iban a ser realizadas en el banco”, precisó Bazán.

Finalmente, las autoridades confirmaron que el automóvil utilizado en el atraco era un Toyota Funcargo denunciado como robado el pasado 3 de octubre en la Comisaría 15 de Barcequillo, el cual portaba una chapa correspondiente a otro rodado. Los detenidos ya se encuentran a disposición del Ministerio Público.