Cable suelto de la ANDE mató a una vaca que sustentaba a una familia en Acahay

El hecho que generó indignación entre los pobladores ocurrió anoche en la compañía Rincón del distrito de Acahay, departamento de Paraguarí.

Los lugareños lamentaron especialmente la pérdida del animal, que constituía un importante sustento para la familia afectada, que es de escasos recursos económicos.

La vaca pertenecía a Manuela Valdez (50) quien tiene a su cargo a un hijo con discapacidad y a varios menores. La leche del animal servía para el consumo familiar y una parte era vendida a los vecinos, lo que le permitía generar algunos ingresos para cubrir las necesidades del hogar.

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Un poblador de la zona, Sebastián González, pidió que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) considere la pérdida sufrida por la afectada. Asimismo, instó al ente a reforzar la infraestructura eléctrica mediante la instalación de más columnas y el adecuado tensado de los cables.

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El lugareño señaló que, con cada tormenta, los vecinos quedan expuestos a cortes del servicio eléctrico y reclamó medidas para evitar que los cables sueltos representen un riesgo para la comunidad y provoquen nuevas pérdidas.

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Efectivos policiales acudieron al lugar para verificar lo ocurrido y el caso fue comunicado al Ministerio Público.

Intentamos hablar sobre la denuncia con el jefe regional de la ANDE en Paraguarí, ingeniero Juan Roche, pero no respondió nuestros mensajes ni llamadas telefónicas.