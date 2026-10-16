Revocan arresto domiciliario a Pablo Benegas y ordenan su envío a prisión

Hoy, el Tribunal de Sentencias, presidido por la jueza Lourdes Garcete e integrado por Juan Ortiz y Rossana Maldonado, determinó que el músico Pablo Benegas ya no sea beneficiado con una tobillera electrónica y arresto domiciliario, por lo que se terminó su arresto domiciliario por una causa de hechos de abuso sexual cometido contra una niña y pornografía infantil, hechos de los que fue declarado como culpable.

Con el cambio, se ordenó que sea enviado a un centro penitenciario para continuar cumpliendo su condena de 12 años, la cual ya cuenta con confirmación en segunda instancia.

Al respecto, el magistrado Juan Ortiz precisó que la decisión judicial se fundamentó en el incumplimiento de las condiciones del beneficio e incluso ante la existencia de hechos de similar naturaleza que también fueron denunciados.

Según los antecedentes expuestos por el Tribunal, el acusado incurrió en episodios de acoso y hostigamiento hacia una mujer, e incluso hacia su familia para obtener información sobre su paradero.

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Corresponde la prisión preventiva, según jueces

Los jueces argumentaron que, conforme a los parámetros legales del Código Procesal Penal, la alta expectativa de pena y la conducta delictiva durante el proceso justifican la prisión preventiva.

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De igual manera y aunque la medida alternativa se haya otorgado por razones de salud, actualmente no existen informes médicos que justifiquen una internación.

Asimismo, el tribunal rechazó la solicitud de la defensa para trasladarlo a un centro de desintoxicación, al constatar que la petición no contaba con un sustento médico actual, sino, netamente sería para que no pueda tener un celular consigo.

De acuerdo con los antecedentes de la causa, los hechos que derivaron en el juicio que hoy culminó con condena, se registraron entre el 9 y 10 de noviembre de 2023, en el domicilio del cantante y resultaron víctimas dos hermanas, una de 11 y otra de 16 años, que estaban en estado de vulnerabilidad.

Este proceso inició a partir de una denuncia hecha el 10 de noviembre de 2023 por personal de blanco del Hospital General Barrio Obrero, donde las niñas quedaron internadas. Según la acusación, Benegas invitó a las niñas a almorzar; una vez en su casa, las hermanas fueron dopadas y, en ese estado, filmadas en sus partes íntimas, según la acusación.

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