Pablo Benegas: Cámara confirma condena por abuso sexual y pornografía infantil

La sentencia definitiva ahora confirmada es la SD N° 536 de fecha 17 de octubre de 2025, que declaró a Pablo Benegas culpable de los hechos punibles de abuso sexual y pornografía infantil y lo condenó a 12 años de cárcel. La víctima de los hechos declarados probados por el colegiado, ocurrido en noviembre de 2023, es una niña que tenía 11 años de edad en la época.

Este fallo fue ratificado por el Tribunal de Apelación en lo penal, cuarta sala, integrado por Arnaldo Fleitas Ortiz, Arnulfo Arias Maldonado y Adriana Giagni Rojas.

La acusación por hechos punibles contra niños niñas y adolescentes presentada por la fiscala Claudia Aguilera contra Benegas también atribuyó al músico los hechos de coacción sexual, violación y proxenetismo con relación a la hermana de la niña, una adolescente de 16 años.

Sin embargo, la porción de la acusación respecto a la adolescente fue descartada por el Tribunal de Sentencia presidido por Lourdes Garcete e integrado por Juan Ortiz y Rossana Maldonado por una cuestión formal relacionada a la edad de la víctima.

Específicamente, el tribunal concluyó que sobre la adolescente de 16 años no se puede hablar de abuso sexual en niños, ya que el Código Penal establece que el hecho se tipifica cuando es cometido en menores de 14 años. Por esta razón, Benegas fue absuelto por los hechos punibles concernientes a la adolescente.

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Defensa de Pablo Benegas intentó invalidar pruebas periciales

En su escrito de apelación, el abogado Guillermo Duarte Cacavelos cuestionó la validez de varias pruebas ofrecidas en juicio tales como pericia de los dispositivos incautados del domicilio de Benegas, entre testimonios otros.

En el juicio oral y público, la fiscala Claudia Aguilera, al momento de presentar sus alegatos finales, solicitó la pena de 16 años de cárcel para el artista. Por su parte, la defensa de Benegas peticionó la aplicación de la pena mínima, consistente en 4 años de cácel.

La condena dictada en un juicio oral y público que concluyó el 17 de octubre de 2025, también ratificó la prisión preventiva dictada en contra del músico procesado al inicio del proceso, el 14 de noviembre de 2023.

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