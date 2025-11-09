Pablo Benegas pide anular su condena a 12 años de cárcel y que se realice nuevo juicio

La apelación presentada bajo patrocinio del Abg. Guillermo Duarte Cacavelos es en contra de la Sentencia Definitiva N° 536 del 17 de octubre de 2025, dictada por el Tribunal de Sentencia que preside la jueza Lourdes Garcete e integran Rossana Maldonado y Juan Ortiz, que por unanimidad condenó a Pablo Benegas a 12 años de cárcel por abuso sexual en niños y pornografía infantil.

En el escrito de apelación la defensa fundamenta que en el juicio oral se demostró que la hipótesis acusatoria de la fiscala Claudia Aguilera no se sostenía al contrastarla con la evidencia digital, pero que el Tribunal de Sentencia le otorgó valor de convicción positiva incorrectamente.

Lea más: Condena unánime a 12 años de cárcel para Pablo Benegas

Agrega que “el video que finalmente utiliza el tribunal para condenar por dos hechos punibles, que tiene una duración de 12 segundos, aparece en la pericia con dos orígenes: primero como “fuente de WhatsApp” y luego como “fuente galería”, lo que a criterio de la defensa sugiere que la evidencia fue manipulada, en atención a que un mismo material no puede provenir de dos partes, resalta parte del fundamento de la apelación planteada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pena es “desproporcional”, según Benegas

La defensa de Benegas afirma que la pena de 12 años impuesta a encausado en “desproporcional”, ya que se trata de una persona adicta a la drogas, por lo que la condena no tiene como fin a la readaptación del músico a la sociedad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Abogado de Pablo Benegas denuncia “mala praxis fiscal”

“No fue Pablo Benegas quien hizo público lo ocurrido y mucho menos quien mantuvo relaciones sexuales con las menores. Todo esto fue causado por el fallido proceder de la fiscalía”, dice la defensa en la apelación planteada contra el fallo.