Accidente sobre la ruta PY01: choque múltiple deja varios heridos en Ypané

Un accidente de tránsito que involucró a cuatro vehículos dejó varios heridos este viernes, alrededor de las 19:00, sobre la ruta PY01, en inmediaciones del cruce con la calle Héroes de Ytororõ, en la zona de Ypané.

El percance involucró a un camión Mazda Titan, dos automóviles —un Toyota Auri y un BYD F3— y una motocicleta Motostar SK150. El conductor del BYD resultó ileso, mientras que los ocupantes de los demás vehículos sufrieron lesiones.

Según el informe de la Comisaría 25ª Central de Ytororõ, los bomberos voluntarios auxiliaron a los afectados y los trasladaron a distintos centros asistenciales.

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Cómo ocurrió el choque múltiple

De acuerdo con el relato de un testigo recogido por la Policía, el camión Mazda circulaba desde Ñemby hacia Ypané cuando impactó contra el automóvil BYD F3.

A raíz del choque, el camión salió de su carril y colisionó frontalmente contra un Toyota Auris que circulaba en sentido contrario, desde Ypané hacia Ñemby. Una motocicleta que transitaba detrás del automóvil también terminó impactando contra este último vehículo.

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El subjefe de la Comisaría 25ª, comisario Julio Moreno, confirmó que los ocupantes de los vehículos involucrados sufrieron lesiones, aunque el conductor del BYD no presentó heridas.

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Heridos fueron trasladados a hospitales

El motociclista, identificado como Francisco Javier Sosa Brítez, de 41 años, manifestó fuertes dolores en el brazo derecho y habría sufrido una fractura, según la evaluación inicial. Fue trasladado por bomberos voluntarios al Hospital de Trauma.

Por su parte, el conductor del Toyota Auris, Diego Fabián Miranda, de 39 años, viajaba con su hijo menor de 10 años. Ambos se quejaban de dolores y fueron trasladados por los bomberos al Instituto de Previsión Social (IPS) de Villeta.

El conductor del camión, Héctor Fabián Vargas Candia, de 33 años, sufrió un corte de consideración en la cabeza y perdió abundante sangre. Fue auxiliado y trasladado inicialmente al Hospital de Ñemby. Posteriormente, según informó el subjefe policial, fue derivado a otro centro asistencial para recibir atención médica.

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Fiscalía ordenó incautar los vehículos

Tras el accidente, intervinieron agentes de la Comisaría 25ª Central de Ytororõ, quienes realizaron el procedimiento correspondiente en el lugar.

El conductor del BYD fue sometido a la prueba de alcotest, que arrojó un resultado de 0,000 mg/L.

El caso fue comunicado a la agente fiscal de turno de la Unidad Penal N.º 3, Blanca Aquino, quien dispuso la incautación de los cuatro vehículos involucrados para el procedimiento investigativo.