Política
17 de octubre de 2026 - 07:00

Ante escalada de feminicidios, Diputados se ven forzado a tratar pensión para víctimas colaterales

Una mano sostiene un documento desgastado y manuscrito del Ministerio Público relativo a Aldo Alexis Duarte Moreira.
Obra "Orden de restricción" de la artista Bel Piris, que será parte de la muestra Jopara Artístico, en protesta al reciente caso de feminicidio de Deisy Giménez.Instagram, @belpiris

Ante la escalada tanto en violencia como en recurrencia de feminicidios, como primer punto de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de este martes se incluyó el proyecto de ley que plantea incluir a los hijastros entre los pasibles de recibir una pensión, en caso de quedar desamparados tras el crimen.

Por ABC Color
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El proyecto de ley “que modifica el artículo 1º de la Ley Nº 7349/2024 “de pensión para niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad víctimas colaterales de feminicidio u homicidio de su progenitor en un contexto de violencia familiar”, tras dilaciones previas, ahora fue incluido como primer punto de la sesión de Diputados convocada para este martes 20.

La iniciativa que busca ampliar el espectro de víctimas colaterales que pueden solicitar una pensión ya cuenta con dictamen de 3 comisiones y cuyo su tratamiento fue postergado hace un mes, vuelve a la agenda ahora a fuerza de tragedias recientes de feminicidios, como el caso de Deisy Paola Giménez Segovia y otros casos que conmocionaron a la sociedad.

Actualmente, la ley ya contempla el pago de una pensión equivalente a G. 1.756.155 (quince jornales mínimos), pero solo para aquellos que tengan vínculo sanguíneo.

Puntualmente, el artículo 1º vigente establece que son pasibles de recibir la pensión las “niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad víctimas colaterales de feminicidio u homicidio del progenitor, descendientes del autor del feminicidio u hom¡cidio del progenitor en un contexto de violencia familiar, cuando hayan quedado en estado de vulnerabilidad".

Según se menciona en la exposición de motivos, con la redacción actual se excluyen “los casos de hijastros/as o cualquier otro niño, niña, adolescente o persona con discapacidad que convivía y dependía emocional y económicamente de la figura parental que fue asesinada”.

Con esta reforma, se pretende también incluir a estas personas, que pese a no tener un vínculo sanguíneo, igualmente pudiesen estar en condición de dependencia.

Según datos oficiales de la Fiscalía actualizados al 9 de octubre pasado, atos registran en lo que va del año 20 víctimas de feminicidios, de las cuales son víctimas colaterales 36 hijos, de los cuales 26 son menores de edad.

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