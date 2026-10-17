Limpio: detienen a un hombre con una camioneta robada

Un hombre de 66 años fue aprehendido este viernes en Limpio, luego de ser interceptado al mando de una camioneta Nissan Terrano que había sido denunciada como hurtada en Asunción. Durante el procedimiento, la Policía incautó una llave maestra de fabricación casera y otros objetos que serán analizados en la investigación.

El operativo se realizó alrededor de las 11:50 en la colonia Juan de Salazar. Agentes de la Comisaría 28ª Mora Cué localizaron el vehículo tras recibir una alerta del Centro de Operaciones Policiales de la Policía Nacional.

El aprehendido fue identificado como Néstor Joaquín Pereira Escurra, quien registra antecedentes por hurto agravado, en 2003, y hurto, en 2005, según el informe policial.

Lea más: Capturan a asaltantes “de la pesada” en una operación policial en Areguá

Persecución e incautación de evidencias

De acuerdo con los datos policiales, el hecho inicial ocurrió alrededor de las 10:50 en la zona de Félix Bogado y Rodríguez de Francia, en Asunción. La camioneta buscada es una Nissan Terrano negra, año 1996, con chapa BPP-943.

Tras recibir la alerta radial, los uniformados activaron un cierre en la zona y divisaron un rodado con características similares. Luego de seguirlo y verificar la matrícula, interceptaron al conductor y procedieron a su aprehensión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El comisario Sergio Ramos, de la Comisaría 28ª Mora Cué, señaló que el hombre no opuso resistencia. Según su relato, el conductor descendió del vehículo y se tendió en el suelo cuando fue interceptado.

Lea más: Capiatá: detienen a presunto ladrón de motos y a un supuesto reducidor

Hallaron una llave maestra casera

Durante el procedimiento, personal de Criminalística realizó trabajos técnicos y levantó varias evidencias. Entre los objetos incautados figuran una llave maestra de fabricación casera, una mochila negra, una capucha negra, un teléfono celular Samsung y varias herramientas.

La Policía también verificó la identidad del aprehendido mediante el sistema AFIS, cuyo resultado, según el reporte, coincidió en un 100 % con sus datos identificatorios.

Ramos afirmó que el hombre es conocido por los agentes por su presunta vinculación con hechos contra la propiedad. Sin embargo, los antecedentes consignados en el informe policial corresponden a dos causas anteriores por hurto y hurto agravado, por lo que cualquier otra vinculación deberá ser determinada mediante la investigación.

Fiscalía dispuso el traslado del detenido

El procedimiento fue comunicado al fiscal de turno de Asunción, Benjamín Vera, quien dispuso que el aprehendido, la camioneta recuperada y las evidencias incautadas fueran remitidos a la Comisaría 18ª de Asunción, jurisdicción donde ocurrió el supuesto hurto.