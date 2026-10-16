Capiatá: detienen a presunto ladrón de motos y a un supuesto reducidor

Dos hombres fueron aprehendidos el jueves en Capiatá, durante una investigación por el supuesto hurto de motocicletas y la presunta reducción de una de ellas. Los procedimientos permitieron recuperar varias partes de un biciclo denunciado como robado e incautar otra motocicleta que tenía un motor que no le correspondía, según el informe policial.

Los aprehendidos fueron identificados como Junior Vicente López Domínguez, de 23 años, y Santiago Rodrigo Paredes Valenzuela, de 21 años. Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público, aunque por causas vinculadas a distintos hechos.

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Identificaron al sospechoso mediante cámaras

El subcomisario Juan González, de la Comisaría 32ª de Posta Ybycuá, explicó que la investigación contra López Domínguez comenzó el martes 13 de octubre, luego de una denuncia por tentativa de hurto de una motocicleta en el barrio Cerrito de Capiatá.

La víctima, identificada como Jhony Walter Villamayor Rodas, denunció que sorprendió a un hombre cuando intentaba llevarse su motocicleta. El sospechoso escapó del lugar, por lo que los agentes iniciaron las averiguaciones y analizaron imágenes de circuito cerrado.

El jueves, alrededor de las 16:00, los policías aprehendieron a López Domínguez sobre la calle Santa Lucía, casi Julio Correa, en el barrio Santa Rita. El joven cuenta con antecedentes por hurto especialmente grave, hurto agravado y resistencia, de acuerdo con el reporte policial.

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También lo vinculan con el robo de otra moto

Según explicó González, tras la aprehensión, una médica veterinaria se presentó en la comisaría para denunciar el robo de su motocicleta, ocurrido durante la madrugada del lunes 12 de octubre, frente a su establecimiento.

Las imágenes de circuito cerrado del local permitieron identificar presuntamente al mismo hombre como autor del hurto. A partir de esa información, los agentes profundizaron la investigación para localizar el biciclo sustraído y determinar el destino de sus piezas.

La pesquisa condujo hasta Santiago Rodrigo Paredes Valenzuela, quien fue aprehendido cerca de las 22:40 del jueves, en el barrio Cerrito. Según la Policía, el joven tenía en su poder una motocicleta Taiga cuyo motor correspondía a la denunciante del robo.

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Hallaron piezas en un basural

De acuerdo con el informe policial, Paredes manifestó que López Domínguez le había llevado la motocicleta y otras piezas hasta su vivienda. También habría indicado que parte de los componentes fue arrojada en un basural de la zona.

Los intervinientes realizaron una búsqueda y encontraron un tanque, una llanta, tapas laterales, amortiguadores, un manubrio, un tablero y un chasis sin la numeración correspondiente.

La Policía informó que la numeración del chasis habría sido cortada y que esa pieza fue arrojada en otro sector del basural. Los agentes anunciaron nuevas tareas de búsqueda para intentar localizarla.

Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía

López Domínguez quedó a disposición de la fiscala Patricia Giménez, de la Unidad Penal N.º 4, por la causa de tentativa de hurto agravado de motocicleta.

Por su parte, Paredes Valenzuela quedó a disposición del fiscal Hugo Pérez, de la Unidad Penal N.º 2, por el supuesto hecho de reducción. La motocicleta Taiga incautada también quedó bajo resguardo policial para las diligencias correspondientes.