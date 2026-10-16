Capturan a asaltantes “de la pesada” en una operación policial en Areguá

La Policía Nacional (PN) reportó que la operación de captura se produjo a las 02:30 de hoy viernes 16 de octubre sobre la calle Gobernador Irala de la compañía Caacupemí de la ciudad de Areguá, la capital del departamento Central.

En ese punto, policías de la comisaría 37° Central de la compañía Valle Pucú interceptaron un automóvil Hyundai New Grand i10, año 2027, que sería alquilado.

El jefe de esta unidad, comisario Ronald Sánchez, explicó que se trató de un operativo incursión y control de personas y vehículos.

Dentro del vehículo, estaban cuatro hombres identificados como Jesús Arnaldo Irala Hermosilla, de 39 años; Gabriel Damián Ledezma Figueredo, de 44 años; César Julián Núñez López, de 27 años, y Esteban Zarza Leiva, de 20 años.

Los sospechosos tenían una pistola, un revólver, municiones, inhibidores, decodificadores, tapabocas, guantes y otras evidencias.

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El procedimiento fue comunicado a la fiscala de Luque, Sonnia Carolina Spezzini Moscarda, quien dispuso que los cuatro hombres sean llevados esta mañana al Ministerio Público (MP).

Uno de los más buscados, con Roque Pyguasu

El supuesto jefe de la gavilla desmantelada en Areguá, Jesús Arnaldo Irala Hermosilla, alias Jesu’i, llegó a ser uno de los asaltantes más buscados del Paraguay hasta que fue capturado por última vez, en Ypané, el 23 de octubre de 2023.

Aquella vez, cayó con Elio Giménez Ferreira, con quien aparentemente pretendía asaltar una estación de servicios.

Antes de eso, fue señalado, por ejemplo, como miembro de la banda que robó G. 340 millones en un asalto en Tobatí, el 1 de agosto de 2022.

Jesu’i supuestamente formó parte del comando armado que el 5 de abril de 2021, se alzó con G. 360 millones tras un asalto contra un camión blindado de Prosegur, en el hipermercado Luisito de Capiatá. Cuando eso, murió un padre de familia que estaba esperando a su familia en el estacionamiento.

Jesu’i integraba la banda del famoso Roque Jacinto González Almirón, alias Roque Pyguasu, con quien se escapó de la comisaría 1° de San Lorenzo el 16 de febrero de 2021.

Otros que se fugaron ese día fueron Diego Rubén Duarte Sanabria, alias Rubio, y Joel Mancuello Ferreira, alias Loki, también considerados asaltantes “de la pesada”.

Asalto al BNF de Villarrica

Otro de los detenidos de esta madrugada en Areguá, fue capturado, por ejemplo, el 7 de marzo de 2015 por el asalto a la sucursal del Banco Nacional de Fomento (BNF) de Villarrica.

El atraco se produjo el 21 de setiembre de 2012 y el botín sustraído fue de G. 8.546.121.400.

En cuanto a César Julián Núñez López, aún no registra antecedentes, pero el último capturado, Esteban Zarza Leiva, sí tiene antecedentes ya que cayó preso el 8 de setiembre de 2025 por robo de vehículos en Tavaí.