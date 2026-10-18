Imputan a conductor que casi se congeló en el monte tras abandonar una carga de marihuana

El imputado por narcotráfico es Andrés Espínola, de 34 años, quien fue capturado ayer de mañana en la ciudad de Villa Oliva, departamento de Ñeembucú.

El proceso penal es impulsado por el fiscal de Narcotráfico de la región, abogado Milciades Rubén Ramos Benítez, quien requirió la prisión preventiva del supuesto narco.

La operación de captura fue comandada por la nueva directora de Policía de Ñeembucú, comisario general inspector María Agustina Achucarro de Fernández, y ejecutada por agentes de la comisaría 28° de Villa Oliva, del departamento de Investigaciones y de la Agrupación de Acciones Tácticas.

El presunto traficante fue localizado y rescatado en una zona de montes y esterales, a un costado de la Ruta PY19, donde amaneció luego de que el viernes último abandonara en la entrada a Villa Oliva una camioneta Toyota Hilux Surf cargada con 657 kilos de marihuana prensada.

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El hombre se vio obligado a dejar el rodado en la ruta al divisar una barrera policial.

Según los datos, Andrés Espínola llevaba la droga hacia la Pilar, la capital departamental, probablemente para que la carga fuera trasladada al lado de Argentina.

Se cree que la marihuana fue producida en la zona de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro. Es decir, el ahora detenido habría transportado la carga ilegal por más de 400 kilómetros hasta el punto donde fue detenido.

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Los policías intervinientes dijeron que el sospechoso casi murió de hipotermia, debido a que pasó toda la noche escondido y sin abrigo. Para mala fortuna del supuesto traficante, esa noche la temperatura bajó a unos 10 grados en la zona.