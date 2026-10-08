Policiales
08 de octubre de 2026 a la - 11:09

Desmantelan centro de producción y procesamiento de droga en Amambay

La Senad informó que destruyó un centro de producción de marihuana en Cerro Corá, Amambay.
Agentes de la Senad informaron que realizaron operaciones de destrucción de marihuana en Cerro Corá, Amambay.

La Senad informó que sus agentes de Pedro Juan Caballero destruyeron marihuana en Cerro Corá, arrojando importantes pérdidas para el narcotráfico.

Por Eder Rivas
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Agentes de la oficina de Pedro Juan Caballero de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) realizaron una incursión antidrogas en la colonia Cumbre, distrito de Cerro Corá, departamento de Amambay, según un informe de la institución.

La intervención permitió la detección y destrucción de 11 toneladas de marihuana en diferentes estados de producción, además de tres hectáreas de plantaciones del estupefaciente que totalizarían unas nueve toneladas de producción, según el reporte de la Senad.

Los antidrogas de la Senad también hallaron campamentos narcos durante una intervención en zona de Cerro Corá.
Los antidrogas de la Senad también hallaron campamentos narcos durante una intervención en zona de Cerro Corá.

Destrucción de campamentos narcos

De acuerdo con lo detallado por la Senad, los intervinientes también desmantelaron tres campamentos narcos que se encontraban en el área allanada. No se registró la detención de ninguna persona en el lugar, según los responsables de la operación.

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