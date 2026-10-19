Sin pistas sobre joven raptado en Pedro Juan Caballero

Desde el Ministerio Público de Pedro Juan Caballero informaron que aún no cuentan con pistas sobre el posible paradero de Marcelo Juan Ortiz Moura (26), raptado por sicarios en la madrugada de este lunes.

En el mismo episodio, los miembros del grupo tipo comando que perpetró el ataque asesinaron a tiros de fusil a la brasileña Carolina Benites Arce (27), pareja sentimental del desaparecido.

“Hasta ahora no tenemos ninguna pista en concreto en relación con el paradero del hoy raptado; estamos trabajando en eso a través de imágenes de circuito cerrado de la zona”, indicó el fiscal Emilio Álvarez, quien investiga el caso.

La pareja era el objetivo de los sicarios

El fiscal Emilio Álvarez señaló que tanto el hombre como la mujer eran objetivos de los sicarios, a juzgar por imágenes de circuito cerrado de la zona.

“En la imagen se ve que la mujer no forcejea, uno de los sicarios le pone zancadilla y después le disparan a la mujer”, expresó el fiscal. Añadió que los criminales utilizaron dos tipos de fusiles para el hecho.

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Álvarez manifestó que, mientras no haya un pedido de rescate que indique que se trata de un caso de secuestro, seguirá al frente de la investigación y el caso no será derivado a una unidad especializada.