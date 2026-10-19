Matan a una brasileña y se llevan a su pareja en Pedro Juan Caballero

La Policía Nacional informó que una mujer murió tras recibir disparos y su pareja fue llevada a la fuerza por un grupo de hombres armados que irrumpieron en una vivienda de Pedro Juan Caballero.

El hecho ocurrió alrededor de las 04:00 de este lunes, en las calles Valois Rivarola casi Choferes del Chaco, en el barrio Obrero de dicha ciudad.

La víctima fatal es una brasileña y fue identificada como Carolina Benites Arce (27). De acuerdo con los datos policiales, los hombres armados ingresaron a la vivienda con la intención de llevarse a la mujer y a su pareja sentimental.

Ante la presunta resistencia de Benites Arce, los atacantes le dispararon con un arma de fuego, ocasionándole la muerte. El informe preliminar refiere que la mujer habría sido ejecutada.

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Raptan a la pareja de la víctima

Los presuntos autores también se llevaron a Marcelo Juan Ortiz Moura (26), pareja sentimental de la mujer fallecida.

Según el reporte policial, los hombres lo subieron bajo amenaza a una camioneta Toyota Fortuner de color gris y huyeron del lugar. Hasta el momento, el informe no precisa su paradero.

Atacantes vestían ropas tácticas negras

La Policía señala que los presuntos responsables serían aproximadamente 10 hombres que portaban fusiles y vestían ropa táctica de color negro.

Los sospechosos llegaron a bordo de dos camionetas Toyota Fortuner, una gris y otra blanca, e ingresaron directamente a la vivienda de las víctimas.

Personal del Departamento de Investigaciones Regional Amambay acudió al lugar tras recibir la alerta por frecuencia radial y constató la presencia de la mujer sin signos aparentes de vida y con heridas producidas por arma de fuego.

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Los intervinientes comunicaron el hecho a la Fiscalía, en el marco del procedimiento que continúa en curso.