Pedro Juan Caballero: doble crimen se dio en el marco de una guerra entre bandas criminales

Fuentes de la dirección de Policía de Amambay que investigan el doble crimen, confirmaron que Marcelo Juan Ortiz Moura (26), quien también tenía un documento de identidad brasileño y su pareja Carolina Benitez Arce (27) fueron asesinados en el marco de una guerra de entre organizaciones criminales que operan en Pedro Juan Caballero y la vecina localidad de Ponta Porá.

Lea más: PJC: joven secuestrado ayer fue torturado y asesinado esta madrugada, según forense

Supuestamente estos grupos están en el rubro del sicariato y el tráfico de estupefacientes, aparentemente Marcelo era uno de los jefes de una de las facciones y su muerte fue ordenada por el líder de la banda rival. Este sería un convicto brasileño afincado en Ponta Pora y beneficiado con salidas transitorias, según explicaron los investigadores.

El pedrojuanino Ortiz, sindicado como presunto jefe de sicarios fue muerto a garrotazos y sus verdugos le cerraron los ojos con pegamento antes de ultimarlo. El hombre había sido secuestrado de su casa el lunes 19 y permaneció con paradero desconocido hasta esta mañana, cuando su cuerpo fue hallado en la colonia Potrero Ortíz de la capital del Amambay.

Mujer se resistió a secuestro y fue acribillada frente a su casa en Pedro Juan Caballero

En la madrugada del lunes, al menos diez pistoleros armados con fusiles de ataque tomaron por asalto a la residencia ubicada en la calle Valois Rivarola entre Choferes del Chaco y Elisa Lynch del barrio Obrero de la ciudad de Pedro Juan Caballero, donde estaban descansando Marcelo y su pareja Carolina.

Ambos fueron sacados a punta de armas de la cama con la ropa que tenían puestos, la mujer se resistió a abordar uno de los vehículos de los criminales y fue acribillada en la vereda con ráfagas de fusil, mientras el hombre era llevado por los desconocidos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De acuerdo con los datos manejados por los investigadores, supuestamente Marcelo era como un contratista de la muerte. Es decir, él tomaba pedidos para matar a alguien, cobraba el dinero y luego contrataba a un pistolero para ejecutar el trabajo.

Lea más: El brasileño raptado y asesinado en Pedro Juan Caballero era buscado por narcotráfico e investigado por homicidios

Sin embargo, el ahora fallecido tenía una peculiaridad y más de una ocasión habría ordenado la muerte del sicario que contrató, supuestamente como quema de archivos o borrar evidencias, según fuentes policiales.

Verdugos le cerraron los ojos con pegamento y lo mataron a garrotazos

En la mañana de hoy los restos de Marcelo fueron encontrados en la zona conocida como Colonia Potrero Ortiz, aparentemente sus victimarios le ataron las manos, luego le cerraron los ojos con pegamento y finalmente lo mataron a garrotazos.

Fue una muerte bastante cruel y los responsables no usaron una sola bala, confirmó uno de los primeros oficiales de la Policía que llegaron al lugar.

Casi al mismo tiempo, a unos 11 kilómetros del lugar fue encontrada una camioneta Toyota Fortuner totalmente quemada, supuestamente en este vehículo fue raptado Marcelo para ser asesinado y luego usaron la misma camioneta para tirar el cuerpo donde finalmente fue encontrado.