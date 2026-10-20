El brasileño raptado y asesinado en Pedro Juan Caballero era buscado por narcotráfico e investigado por homicidios

El sicariato y rapto se produjeron ayer de madrugada, cuando un grupo tipo comando atacó una casa situada en Valois Rivarola entre Choferes del Chaco y Elisa Lynch, en las coordenadas 22° 33′ 50.0″ S, 55° 44′ 33.2″ W, correspondiente al barrio Obrero de la ciudad de Pedro Juan Caballero, capital del departamento de Amambay.

La víctima del homicidio en ese mismo lugar fue Carolina Benites Arce, brasileña, de 27 años, quien fue acribillada con fusil en la vereda de la vivienda.

En tanto que el raptado fue la pareja de Carolina, Marcelo Juan Ortiz Moura, paraguayo, de 26 años, quien sin embargo también tenía un documento brasileño que lo identificaba como Marcelo Ruan Lázaro Ortiz, de la misma edad, 26 años.

El cuerpo de este fue finalmente encontrado hoy martes 20 de octubre, a 14 kilómetros de la casa atacada, en plena línea internacional, específicamente en las coordenadas 22° 28′ 22.8″ S, 55° 44′ 59.5″ W, en la entrada a la colonia Potrero Ortiz de Pedro Juan Caballero, literalmente a solo 20 metros de Brasil.

Marcelo fue también acribillado a tiros, así como su mujer Carolina. Su cuerpo estaba envuelto con una carpa negra.

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Al otro lado de la ciudad, a 11 kilómetros de la casa atacada, también se encontró quemada una camioneta Toyota Fortuner. Sería el mismo vehículo en el que raptaron a Marcelo.

Este hallazgo se reportó en una zona de plantaciones de soja, en las coordenadas 22° 35′ 44.2″ S, 55° 40′ 15.0″ W, a solo 200 metros de Brasil.

El papá de Marcelo, Marcelino Ortiz Areco, fue asesinado en un brutal ataque en el año 2005.

Los casos que le atribuían en Brasil

El ahora asesinado, Marcelo Juan Ortiz Moura o Marcelo Ruan Lázaro Ortiz, era un prófugo en Brasil por narcotráfico. De hecho, tenía una orden de recaptura para cumplir una condena.

También era señalado por la Policía Civil de Brasil como un jefe de sicarios y le atribuían varios homicidios cometidos en Ponta Porã, Brasil, al otro lado de Pedro Juan Caballero, Paraguay.

Según los datos, Marcelo habría ordenado la muerte de Bruno de Lima Almeida y Fagner Junior Companhini, el 24 de junio de este año en dicha ciudad brasileña.

Lucas Osmar Limonge Bonadiman murió el 10 de junio pasado en Ponta Porã, ocho días después de ser baleado por sicarios enviados supuestamente por Marcelo.

Otros crímenes atribuidos al brasileño asesinado

El 28 de enero de este año, hubo un doble homicidio en Ponta Porã, crimen que según los policías brasileños fue ordenado por Marcelo. Los nombres de las víctimas no fueron divulgados cuando eso.

Emerson Rodrigo Lemes fue asesinado a balazos el mismo día, 28 de enero, mientras operaba una retroexcavadora en Ponta Porã. Supuestamente, Marcelo fue el mandante.

El 12 de diciembre de 2025, Wellington Silveira Antunes Frias fue ultimado por sicarios en Ponta Porã. Marcelo fue supuestamente el autor moral.

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También le adjudicaban el ataque en el que fueron eliminados Carlos Augusto Amorim Escobar e Ilton Ferreira Pereira, el 16 de noviembre de 2025, siempre en Ponta Porã.

Rodrigo Ferreira, Virgilio Fretes Marecos, Aldo Gimenez Velázquez, todos paraguayos, fueron acribillados el 25 de setiembre de 2025 en un copetín de Ponta Porã. Supuestamente, Marcelo ordenó el ataque.