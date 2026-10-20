Sicariato en PJC: capturan a tres supuestos miembros del PCC

Agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, con base en Pedro Juan Caballero, allanaron una vivienda en el barrio Defensores del Chaco de la capital de Amambay y detuvieron a tres presuntos integrantes del Primer Comando da Capital (PCC).

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Los detenidos fueron identificados como Diego Silva Andrade (20), con orden de captura por asociación criminal y tráfico de drogas en el vecino país; Pedro Leite de Jesús (25), con varios antecedentes, entre ellos, tráfico de drogas, y un menor de 17 años de edad, según informó el comisario César Diarte, jefe de la repartición policial.

El asesinado era un supuesto jefe de sicarios en Brasil

Según datos que manejan los investigadores, Marcelo Juan Ortiz Moura (26), también conocido como Marcelo Ruan Ortiz Lázaro, lideraba un grupo de sicarios al que se le atribuyen varios ataques armados ocurridos en la frontera.

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En la mañana de este martes, la Dirección de la Policía Nacional en Amambay reportó el hallazgo del cadáver de un hombre en la colonia Cerro Corá’i, a unos 10 km del área urbana, al norte de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay. Tras la revisión del cuerpo, se confirmó que pertenece a Marcelo Juan Ortiz Moura, brasileño secuestrado ayer.

El cadáver tenía puesta una bolsa de polietileno en la cabeza, según el comisario principal Isabelino Orué, jefe de Prevención de la Dirección de Policía. Horas después, llegaron al lugar familiares de Marcelo Juan Ortiz Moura, que confirmaron que el cuerpo pertenece al brasileño secuestrado ayer por un grupo comando.

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De esa manera, se confirmó lo peor en esta historia, que comenzó el lunes con el rapto de Ortiz Moura y el asesinato de su pareja, identificada como Carolina Benites Arce (27).