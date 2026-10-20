Vídeo: cae en Luque un joven tras robar cubiertos de una vivienda

Este fanático de la cubertería fue aprehendido en el Cuarto Barrio de Luque, tras ser interceptado por personal policial en la vía pública con una caja con cubiertos de alquiler que, según el reporte policial, acababan de ser sustraídos de una vivienda cercana. Durante el procedimiento, las autoridades confirmaron que el implicado contaba con una orden de captura pendiente por un caso de hurto agravado.

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El procedimiento

Según el parte policial, el operativo se llevó a cabo alrededor de las 06:30 del lunes sobre la calle Capitán Bado, entre Doctor Gaspar Rodríguez de Francia y Capitán Bernardino Caballero. Agentes de la Comisaría 3.ª Central, se encontraban realizando patrullajes preventivos cuando divisaron al sospechoso llevando una caja de madera en actitud sospechosa.

Al proceder a su verificación, los intervinientes hallaron en el interior de la caja un total de 36 cuchillos y 36 tenedores. Al ser interrogado sobre el origen de los utensilios, el joven admitió haberlos sacado de un inmueble ubicado a la vuelta del lugar de su demora.

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Los uniformados se trasladaron hasta la vivienda señalada, donde al hablar con la propietaria, identificada como Gloria Graciela Ortiz de Servín (69), esta confirmó el faltante de los utensilios. El hecho además quedó registrado en las cámaras de circuito cerrado del domicilio.

Con orden de captura

El aprehendido fue identificado como Celso Manuel Vera Paiva (19), domiciliado en el Barrio Yka’a de Luque. Al ingresar sus datos en el sistema informático, los agentes de la Policía Nacional detectaron que registraba una orden de captura pendiente por hurto agravado, según la resolución emitida el pasado 16 de octubre de 2026 por la jueza Penal de Garantías N.º 1 de Luque, Jennifer Ynsfrán Morán.

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Tras la lectura de sus derechos constitucionales, Vera Paiva fue derivado al Hospital General de Luque para la inspección médica correspondiente en cumplimiento del protocolo de prevención de la tortura, y posteriormente quedó recluido en la sede de la Comisaría 3.ª a disposición de la Justicia.

El procedimiento fue comunicado a la agente fiscal de la Unidad Penal N.º 5 de Luque, Abg. Sonnia Spezzini, así como al Juzgado Penal de la causa. Las evidencias recuperadas serán remitidas al Ministerio Público.