Video: A dos meses de salir de prisión por homicidio, lo detienen por intentar robar una moto

Un hombre de 28 años que cumplió una condena por el homicidio de una estudiante en Caacupé, ocurrido en 2018, fue aprehendido este lunes en Asunción, tras ser sorprendido cuando presuntamente intentaba hurtar una motocicleta. Durante el procedimiento, habría apuntado con un revólver a agentes policiales, quienes realizaron disparos que lo hirieron en la pierna derecha.

El detenido fue identificado como Brahian Pereira González, quien, según el comisario Alberto Morínigo, jefe de la Comisaría 3ª de Asunción, registra antecedentes por homicidio doloso y hechos de hurto. El jefe policial señaló que el hombre había salido de prisión hace aproximadamente dos meses, tras cumplir su condena por el crimen de la estudiante.

El procedimiento se realizó alrededor de las 16:15, durante una patrulla preventiva. El hombre quedó a disposición de las autoridades judiciales.

Lea más: Video: violento asalto domiciliario a una familia brasileña en Ciudad del Este

Lo habían controlado minutos antes

Según el relato del comisario Morínigo, agentes policiales habían verificado e identificado previamente a dos hombres que se encontraban en la zona. Tras el control, ambos fueron liberados, pero los policías continuaron pendientes de sus movimientos debido a la actitud sospechosa que habían demostrado.

Minutos después, los uniformados regresaron al sector y encontraron a uno de los sospechosos cuando intentaba sustraer una motocicleta de la marca Kenton, modelo GTR 200 LTD, de color negro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al intervenir, el sospechoso habría extraído un arma de fuego. De acuerdo con el informe policial, los uniformados efectuaron disparos intimidatorios, uno de los cuales impactó en la pierna derecha de Pereira González.

Morínigo explicó que el sospechoso no llegó a disparar contra los policías. Durante el forcejeo, el revólver cayó al suelo y los agentes lograron reducirlo.

Lea más: Vídeo: así mataron a la brasileña y se llevaron a su pareja en Pedro Juan Caballero

Incautaron un revólver y otros objetos

Del lugar, los intervinientes incautaron un revólver calibre .22, de procedencia argentina, que tenía seis cartuchos sin percutir en el tambor.

Además, se incautaron un teléfono celular iPhone 15 Pro Max, una chapa de motocicleta con matrícula 451 HCG y dos espejos retrovisores de motocicleta. La Policía deberá determinar la procedencia de estos objetos y su eventual vinculación con otros hechos punibles.

El segundo sospechoso logró escapar a bordo de otra motocicleta. Según el reporte, el biciclo fue recuperado posteriormente en la jurisdicción de la Comisaría 21ª de Asunción.

Cumplió condena por homicidio en 2018

Uno de los datos relevantes del procedimiento es el antecedente penal de Pereira González. El comisario Morínigo confirmó que el detenido había sido condenado por homicidio doloso y que recientemente había salido de prisión, tras cumplir su condena por el asesinato de una estudiante en Caacupé, ocurrido en 2018.

Ahora, el hombre vuelve a quedar a disposición de la Justicia por la presunta tentativa de hurto de una motocicleta y los hechos registrados durante el procedimiento policial.