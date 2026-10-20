Asunción: GPS de celular robado permitió detener a sospechoso con nueve iPhone y una notebook

Un hombre de 26 años fue aprehendido en la noche del lunes en Asunción, luego de que la señal GPS de un celular robado permitiera rastrear una camioneta en la que transportaba nueve teléfonos iPhone y una notebook. La Policía sospecha que el detenido podría integrar un grupo dedicado al robo de celulares y otros objetos.

El procedimiento se realizó alrededor de las 20:00 sobre la avenida Primer Presidente, en su intersección con Itapúa. El aprehendido fue identificado como José Aníbal Barrientos Troche, domiciliado en San Lorenzo, quien registra antecedentes por reducción y hurto, según informó el comisario Víctor Mora, de la Comisaría 12ª de Asunción.

Los agentes incautaron los nueve teléfonos, una notebook de alta gama y una camioneta Kia Sportage. Varios de los celulares estaban envueltos en papel aluminio, una práctica que, según la sospecha policial, habría sido utilizada para interferir con la señal de rastreo.

Lea más: Video: A dos meses de salir de prisión por homicidio, lo detienen por intentar robar una moto

El GPS permitió localizar la camioneta

La investigación comenzó tras el robo de un celular ocurrido durante la mañana del lunes, frente al Paseo Los Árboles. La víctima, Ronaldo Acuña, relató que fue interceptado por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta.

Según su testimonio, el que iba de acompañante en la motocicleta le arrebató el teléfono y ambos huyeron rápidamente. La señal GPS del aparato se perdió poco después del asalto, pero volvió a activarse durante la tarde.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El padre de la víctima, quien tenía conocimiento del sistema de rastreo, siguió la señal y alertó a agentes del Grupo Lince. Con apoyo de la comisaría jurisdiccional, los policías localizaron e interceptaron la camioneta sobre la avenida Primer Presidente.

Lea más: Video: violento asalto domiciliario a una familia brasileña en Ciudad del Este

Sospechan que recibía celulares robados

El comisario Mora señaló que la principal hipótesis es que Barrientos Troche recibía los teléfonos sustraídos por motociclistas y los envolvía en papel aluminio para dificultar su localización mediante GPS.

La Policía sospecha que el detenido podría estar vinculado tanto con grupos que perpetran arrebatos de celulares como con personas dedicadas a robos en vehículos, conocidos como tortoleros. Sin embargo, esa posible conexión deberá ser investigada.

El jefe policial agregó que el hombre no había brindado información relevante durante el procedimiento. Además, los intervinientes encontraron un teléfono que sería de su propiedad, pero que estaba bloqueado y cuyo acceso, según Mora, el detenido no quiso facilitar.

Lea más: Vídeo: así mataron a la brasileña y se llevaron a su pareja en Pedro Juan Caballero

La víctima identificó el modo de operar

Acuña relató que se dirigía a comprar su almuerzo cuando fue interceptado por los ocupantes de una motocicleta que, según observó, ya estaba en las inmediaciones de una churrasquería, aparentemente a la espera de una oportunidad.

El hombre indicó que el acompañante le arrebató el teléfono mientras el conductor manejaba la motocicleta. Según su relato, pudo observar al presunto autor del arrebato, mientras que un amigo suyo identificó al hombre que posteriormente fue detenido.

La víctima señaló que el asalto duró apenas unos segundos y que los sospechosos escaparon a gran velocidad.

Investigan otros posibles robos

La intervención permitió recuperar el celular denunciado como robado y detectar otros aparatos cuya procedencia aún debe ser esclarecida. La Policía buscará determinar si los nueve iPhone y la notebook incautados están relacionados con otros hechos delictivos.

El comisario Mora indicó que, a partir de este procedimiento, se iniciarán las averiguaciones para identificar a los presuntos cómplices y localizar el lugar exacto del robo ocurrido durante la mañana.

Barrientos Troche quedó a disposición de las autoridades competentes, mientras continúan las diligencias para establecer su eventual participación en otros hechos punibles.