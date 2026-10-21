Alto Verá: Constructor vino desde Argentina a visitar a su mamá y fue asaltado

La víctima del violento asalto domiciliario ocurrido en Alto Verá, Itapúa, fue identificada como Mauricio Sotelo, mayor de edad, constructor de obras, quien fue despojado de G. 1.000.000, 10.000 pesos argentinos y una camioneta Volkswagen Amarok gris, con matrícula AH136VX.

Los presuntos autores del violento golpe fueron cuatro maleantes armados con escopetas y pistolas, todos tenían la cara cubierta con pasamontañas. Se presume que llegaron a pie hasta el lugar, ya que posteriormente escaparon en el vehículo de la víctima.

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De acuerdo con datos proveídos por los allegados, Mauricio es un constructor de obras que actualmente está radicado y trabaja en la ciudad de Buenos Aires, capital de la república Argentina.

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Según relataron sus familiares, el hombre llegó de visita a la casa de su madre Agustina Vázquez Alarcón el pasado lunes a bordo de su camioneta Amarok. Durante la jornada del martes, ambos realizaron compras compras en la zona de Itapúa y, aparentemente, pasaron hacia Posadas, Argentina.

Así fue el asalto al constructor en Alto Verá

Ya en horas de la noche regresaron a la casa y se dispusieron a descansar. Sin embargo, alrededor de las 03:00 de esta madrugada fueron sorprendidos por los cuatro encapuchados, quienes a punta de armas les obligó a entregar todo el dinero y objetos de valor que tenían.

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Finalmente, los desconocidos juntaron todo el botín obtenido y abordaron la camioneta del constructor de obras y se dieron a la fuga. Tras la denuncia agentes de la comisaría jurisdiccional acudieron al sitio.

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Fuentes de la Policía confirmaron que el vehículo aún no ha sido localizado ni abandonado, y señalaron que el inicio de las lluvias en la región obligó a suspender temporalmente los trabajos de búsqueda.