Alto Verá: paraguayo residente en Argentina volvió de visita y fue víctima de un violento atraco domiciliario

Cuatro hombres encapuchados, con armas largas y cortas, irrumpieron en una vivienda ubicada en la compañía Taruma Tercera Línea, del distrito de Alto Verá, para cometer un atraco. Agredieron a un hombre y a la propietaria de la residencia.

Las víctimas fueron identificadas como Agustina Vázquez Alarcón (64) y su hijo Mauricio Sotelo (46). Ambos denunciaron el hecho, ocurrido la madrugada de este martes, cerca de las 3:30.

Los maleantes se llevaron G. 1 millón y 10.000 pesos argentinos. También se apoderaron de una camioneta Volkswagen, modelo Amarok, de color gris, con matrícula argentina AH 136 VX.

Al lugar acudieron agentes de la Comisaría 98ª de la zona, quienes convocaron a personal técnico para realizar las inspecciones. Comunicaron el caso al fiscal de la Unidad Penal N° 2 de la zonal en Colonias Unidas, Héctor Garay.

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Estaba de visita y fue asaltado

Según los investigadores, el señor Mauricio Sotelo llevaba tres días de visita en la vivienda de su madre. Se dedica a la construcción y reside en la capital del vecino país, Argentina.

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Sobre el vehículo robado, manifestaron que estaría a nombre de otra persona, pero que Sotelo lo compró y tenía una autorización de manejo con la que cruzó hacia el lado paraguayo.

Refieren que días antes estuvieron por Santa Rita y fueron a cobrar un dinero en la ciudad de Posadas (Argentina). Presumen que los maleantes tenían información de que manejaban una suma importante de dinero.

La vivienda se encuentra en una zona rural del distrito, a unos 11 kilómetros del microcentro y a 100 km de la ciudad de Encarnación. Presumen que la camioneta huyó con dirección a San Pedro del Paraná.