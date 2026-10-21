San Pedro del Paraná: asesinan a balazos a un hombre en presunto caso de sicariato

La Policía Nacional investiga un homicidio al estilo sicariato perpetrado la tarde de este martes en la compañía Alika de San Pedro del Paraná, cerca de las 16:40. Pobladores de la zona reportaron que escucharon varios estruendos de disparos y hallaron a un hombre tendido en el suelo.

La víctima fue identificada como Cristino Rolón Delvalle (37), domiciliado en la comunidad. Lo encontraron en el interior de una chacra, junto a un aparato celular que también recibió impactos de disparos. Rolón fue acribillado de siete balazos en el cuerpo, según el reporte preliminar.

En el lugar se hicieron presentes agentes de la Comisaría 49ª de Guasu Ygua, además de personal técnico de los departamentos de Investigaciones y Criminalística.

Los intervinientes informaron del caso al agente fiscal de la Unidad Penal Nº 2 de San Pedro del Paraná, Rolando Ortega.

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Investigan el caso

El fallecido portaba consigo la cédula de identidad perteneciente a su hermano, de nombre Juan Darío Rolón Delvalle (36). Posteriormente, tras la verificación en el sistema informático de la Policía Nacional, se corroboró la identidad del occiso.

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Cristino posee antecedentes con causas extinguidas por lesión grave, de 2017; homicidio doloso en grado de tentativa, de 2017; y violencia intrafamiliar, de 2026.

Además, estuvo involucrado en un episodio en el que abatieron a un delincuente y lo hirieron de bala en 2020, en el distrito de Obligado. El hecho ocurrió en un intento de asalto en el que la víctima se defendió con un revólver, mató a su compañero y este fue aprehendido con una herida de bala en el tórax.