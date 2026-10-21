Identifican a presunto organizador del crimen de un narco y su pareja en Pedro Juan Caballero

El ataque tipo comando que derivó en sicariato ocurrió en la madrugada del lunes 19 de octubre en una casa situada en la calle Valois Rivarola del barrio Obrero de la ciudad de Pedro Juan Caballero, capital del departamento de Amambay.

En ese mismo lugar, fue asesinada la brasileña Carolina Benites Arce, de 27 años, y raptado su concubino, el también brasileño Marcelo Ruan Lázaro Ortiz, de 26 años, quien tenía un documento paraguayo a nombre de Marcelo Juan Ortiz Moura, de la misma edad.

El cuerpo de este apareció tirado ayer martes 20 de octubre en la línea internacional, a 12 kilómetros de la casa de donde lo llevaron.

Marcelo era un prófugo en Brasil por narcotráfico e investigado como jefe de sicarios, vinculado con al menos 10 homicidios perpetrados en los últimos meses en la ciudad de Ponta Porã, al otro lado de Pedro Juan Caballero.

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También ayer, pero a la tarde, policías del Departamento de Investigaciones de Amambay y del Departamento de Homicidios de Asunción efectuaron una serie de allanamientos en la misma ciudad.

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En uno de los procedimientos, fueron detenidos tres brasileños que serían miembros del grupo criminal Primer Comando da Capital (PCC).

Se trata de Diogo Silva Alexandre, 20 años, con orden de captura en su país por asociación criminal y tráfico de drogas; Pedro Paulo Leite De Jesús, de 25 años, con antecedentes en su país por hurto y lesión corporal, y un joven de 17 años, sin antecedentes.

Estos no habrían formado parte del grupo tipo comando que perpetró el doble homicidio, sino que en realidad serían miembros del grupo del ahora asesinado Marcelo Ruan Lázaro Ortiz.

De hecho, Marcelo era aparentemente el que les alquilaba a esos tres brasileños la casa donde estaban viviendo.

La Policía allanó el aguantadero de la banda en Pedro Juan Caballero

En otro cateo, siempre en Pedro Juan Caballero, los policías llegaron a la casa de donde salieron los sicarios que cometieron el doble homicidio.

En el lugar, fue intervenida una joven identificada como Aline Noemí Ramírez Faría, paraguaya, de 20 años, quien dijo que la casa pertenece a su pareja, Sergio González Giménez, paraguayo, de 30 años, quien escapó poco antes de la llegada de la comitiva.

Sergio sería el organizador del ataque tipo comando, ya que aparentemente escondió en esa misma casa a los sicarios durante el fin de semana y supuestamente los llevó hasta la vivienda de las víctimas.

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Esa participación de Sergio sería respaldada por imágenes de circuito cerrado.

Según la información extraoficial, los sicarios que mataron a Marcelo y Carolina serían brasileños militares del grupo criminal Comando Vermelho (CV).

Supuestamente, el ahora asesinado Marcelo habría sido “decretado” por esta facción a raíz de una negociación con drogas, por lo que enviaron gente para matarlo desde Rio de Janeiro.

El sobreviviente quedó demorado

Los ahora asesinados Marcelo Juan Ortiz Moura y Carolina Benites Arce estaban descansando en la casa del barrio Obrero de Pedro Juan Caballero cuando fueron sacados a la fuerza por un grupo tipo comando.

En la vivienda se encontraban también una hija de seis años de Carolina y un secretario de Marcelo, quienes sobrevivieron.

Este último fue identificado como Geovanne Matheus Rodrigues Martínez, brasileño, de 28 años, quien supuestamente tiene en su país antecedentes por narcotráfico.

El extranjero fue demorado por los investigadores para que sea indagado acerca del motivo por el que lo dejaron vivo a él.