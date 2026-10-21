PJC: imputan a sobreviviente de ataque armado y a supuestos miembros del PCC

El fiscal de Pedro Juan Caballero, Emilio Álvarez, informó que formuló imputación por transgresión de la Ley de Armas contra el brasileño que fue encontrado en la casa donde ocurrió el asesinato de una brasileña y el rapto de su novio, quien también fue encontrado muerto.

Se trata de Geovanne Matheus Rodrigues Martínez (28). Si bien el extranjero no tenía armas, en su poder se incautaron municiones, y eso es suficiente para la imputación, según explicó el fiscal del caso.

Presuntos miembros del PCC, imputados

El fiscal Emilio Álvarez informó igualmente que formuló imputación contra los tres supuestos miembros del Primer Comando da Capital (PCC), también por violación de la Ley de Armas, asociación criminal y resistencia.

Los afectados por la acción penal son Diogo Silva Alexandre, de 20 años; Pedro Leite de Jesús, de 25 años, con varios antecedentes penales, entre ellos, tráfico de drogas; y un adolescente de 17 años. El fiscal Álvarez señaló que solicitó la prisión preventiva de los procesados como medida cautelar.

Lea más: Sicariato en PJC: capturan a tres supuestos miembros del PCC

Agregó que no hay elementos que vinculen a ninguno de ellos con el reciente doble crimen del que fueron víctimas Carolina Benites Arce y su pareja, Marcelo Juan Ortiz Moura.