Policiales
21 de octubre de 2026 - 18:31

PJC: imputan a sobreviviente de ataque armado y a supuestos miembros del PCC

Diogo Silva Alexandre y Pedro Paulo Leite De Jesús alineados, con expresiones serias; ambiente institucional con logo del Departamento de Investigaciones.
De izq. a der.: el menor de 17 años, Diogo Silva Alexandre y Pedro Paulo Leite de Jesús, todos brasileños, capturados en Pedro Juan Caballero.Gentileza

El brasileño que sobrevivió al ataque armado del lunes último fue imputado, al igual que los tres supuestos miembros del PCC detenidos el martes último, según la Fiscalía.

Por Eder Rivas
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El fiscal de Pedro Juan Caballero, Emilio Álvarez, informó que formuló imputación por transgresión de la Ley de Armas contra el brasileño que fue encontrado en la casa donde ocurrió el asesinato de una brasileña y el rapto de su novio, quien también fue encontrado muerto.

Se trata de Geovanne Matheus Rodrigues Martínez (28). Si bien el extranjero no tenía armas, en su poder se incautaron municiones, y eso es suficiente para la imputación, según explicó el fiscal del caso.

Hombre de pie con camiseta blanca y pantalones cortos celestes, manos atadas, frente a un mural de la Policía Nacional de Paraguay.
Geovanne Matheus Rodrigues Martínez, sobreviviente del ataque en Pedro Juan Caballero.

Presuntos miembros del PCC, imputados

El fiscal Emilio Álvarez informó igualmente que formuló imputación contra los tres supuestos miembros del Primer Comando da Capital (PCC), también por violación de la Ley de Armas, asociación criminal y resistencia.

Los afectados por la acción penal son Diogo Silva Alexandre, de 20 años; Pedro Leite de Jesús, de 25 años, con varios antecedentes penales, entre ellos, tráfico de drogas; y un adolescente de 17 años. El fiscal Álvarez señaló que solicitó la prisión preventiva de los procesados como medida cautelar.

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Agregó que no hay elementos que vinculen a ninguno de ellos con el reciente doble crimen del que fueron víctimas Carolina Benites Arce y su pareja, Marcelo Juan Ortiz Moura.