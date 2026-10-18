San Pedro del Paraná: hallan incinerada una camioneta hurtada anoche en Encarnación

La Policía Nacional investiga un particular hecho en el que un vehículo hurtado fue hallado incinerado en la compañía Pindoyú de San Pedro del Paraná. Agentes de la Comisaría 56.ª encontraron la camioneta cerca de las 3:30, a 1.000 metros de la ruta D049 Epifanio Méndez Fleitas.

Se trata de un vehículo de marca Toyota, modelo Hilux 4x4 SRV, 2.8 cc, año 2018, con matrícula WHDU 584. Los intervinientes convocaron al personal técnico de la Policía para investigar el origen del rodado que apareció quemado.

La camioneta había sido denunciada como robada esa misma madrugada por su propietario, Lucas Antonio Martínez (34). La víctima refiere que la camioneta fue sustraída de su vivienda, ubicada en el barrio Pacucuá de Encarnación.

El hecho fue cometido cerca de la 1:40, según la denuncia presentada en la Comisaría Segunda de Encarnación. Los investigadores confirmaron que se trataría del mismo vehículo hallado incinerado horas después.

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Investigan las circunstancias del hurto de la camioneta registrada en la madrugada

Según el informe policial, en las cámaras de circuito cerrado de la vivienda del afectado se puede visualizar que el presunto autor del hurto manipula el portón eléctrico y utiliza un control a distancia para desbloquear la camioneta.

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Posteriormente, el mismo arranca la camioneta y se aleja del sitio. Desde la residencia de la víctima hasta el sitio donde fue hallada incinerada hay aproximadamente 80 kilómetros de distancia.

Los intervinientes remitieron todos los registros al Ministerio Público para que investigue las circunstancias del hecho y los posibles trasfondos. Llama la atención de los intervinientes el modo en que se produce el hurto y el desenlace con la incineración del vehículo.