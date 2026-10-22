Vídeo: Cae el supuesto motochorro buscado por el tiroteo en el barrio San Roque de Asunción

El tiroteo se produjo en la tarde del lunes 19 de octubre en Rio de Janeiro casi Rosa Peña del barrio San Roque de Asunción.

Según se ve en la grabación de una cámara de seguridad, un delincuente intentó robar en ese lugar una motocicleta que estaba estacionada en medio de otras.

Sin embargo, justo cuando el malviviente consiguió hacer arrancar el biciclo, aparecieron dos policías recién egresados (policías exprés) de la comisaría 3° de Asunción que también estaban patrullando la zona en una motocicleta.

Los uniformados altearon al delincuente, pero este les apuntó con un revólver. Afortunadamente, el arma falló y entonces el marginal quiso correr, pero fue derribado de un balazo por los agentes.

El maleante herido resultó ser Brahian Pereira González, de 28 años, quien salió de la cárcel hace solo dos meses, luego de cumplir una condena de ocho años por el homicidio de la estudiante de Odontología Yeymmy Naili Bareiro Aquino, de 20 años, ocurrido en un asalto callejero el 15 de agosto de 2018 en el casco histórico de Asunción.

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Brahian se encuentra internado en el Hospital de Trauma, con custodia policial, a consecuencia del balazo que acusó al intentar matar a los policías de la comisaría 3°.

Ayer, miércoles 21 de octubre, policías de la comisaría 21° de Asunción atraparon al supuesto cómplice de Brahian, el que aparentemente le esperaba en otra motocicleta mientras el primero intentaba robar el biciclo estacionado en la calle.

Se trata de Matías Fabián Patiño Quiñónez, de 27 años, quien salió de la cárcel en febrero de este año tras cumplir una condena por hurto agravado.

Este fue arrestado en una incursión efectuada por policías de la comisaría 21° de Asunción que se hizo en la zona de 42° Proyectada y Antequera, correspondiente ya al barrio Santa Ana.

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El jefe de dicha unidad policial, comisario Christian Amado Lugo Brítez, dijo que recibieron la información de que el prófugo estaba en las inmediaciones de su domicilio y que entonces fueron a buscarlo, con personal suficiente.

Tras su captura, Matías Fabián Patiño Quiñónez fue entregado al personal de la comisaría 3° de Asunción, en cuya jurisdicción se produjo el intento de robo investigado y cuyos agentes fueron los que capturaron al otro malviviente.