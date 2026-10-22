Video: así dos malvivientes armados asaltaron una farmacia en Capiatá

El suceso se registró alrededor de las 13:15 en el interior del local comercial denominado farmacia Abigail, ubicado a corta distancia de la plaza Las Mandarinas, en el barrio Victoria de Capiatá, departamento Central.

Dos hombres jóvenes de contextura física delgada irrumpieron en el local comercial aprovechando el acceso de una clienta. Uno de ellos actuó a cara descubierta con un quepis negro, mientras el cómplice ingresó con el casco protector puesto tras conducir una motocicleta.

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La intervención policial constató que los sospechosos intimidaron a los presentes simulando portar un arma de fuego en la cintura. Los desconocidos despojaron a la propietaria del negocio de G. 1.500.000 y a una clienta de G. 450.000, además de un teléfono celular.

Tras consumar el robo, los autores abordaron una motocicleta tipo GTR de color rojo y sin chapa para escapar con dirección a la zona de Cable Guy, según los datos recabados por los uniformados durante las primeras diligencias investigativas en la escena del ilícito.

Avances en la investigación policial

El oficial interviniente Héctor Espínola explicó los detalles de las diligencias iniciales. “Tuvimos un hecho de robo agravado en perjuicio de una farmacia, un dueño particular”, señaló.

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Las autoridades policiales indicaron que el análisis de las grabaciones del circuito cerrado resulta clave para identificar las características físicas de los asaltantes y la motocicleta utilizada para la huida.

La policía trabaja de manera coordinada para dar con el paradero de los autores materiales del asalto perpetrado durante el mediodía.

“A día de hoy podemos decir que estamos muy avanzados en las investigaciones. En las próximas horas, seguramente, vamos a tener un avance”, afirmó Espínola.