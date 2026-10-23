Policiales
23 de octubre de 2026 - 18:42

Imputan a joven que cayó con más de 1.500 kilos de marihuana en Amambay

Durante la captura de Juan Marcos Godoy Cantero (19), se incautó en total 1.588 kilos de marihuana.
Durante la captura de Juan Marcos Godoy Cantero (19), se incautó en total 1.588 kilos de marihuana.

La Fiscalía informó que ha imputado a un joven de 19 años que fue detenido con más de 1.500 kilos de marihuana en el área rural de Capitán Bado.

Por Eder Rivas
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La Fiscalía antidrogas de Amambay informó que un hombre de 19 años, identificado como Juan Marcos Godoy Cantero, fue imputado por posesión de drogas peligrosas.

El joven fue detenido con 1.588 kilos de marihuana prensada en la colonia Nueva Virginia, en el límite entre Zanja Pytã y Capitán Bado, a unos 55 km de Pedro Juan Caballero, por agentes de la comisaría de la zona y posterior participación de los antidrogas.

La titular de dicha unidad especializada, Sarita Bonzi García, informó que solicitó la prisión preventiva del procesado, teniendo en cuenta la gravedad del hecho investigado.

El detenido es custodiado por un agente policial cerca de la camioneta en la que transportaba la marihuana.
El detenido es custodiado por un agente policial cerca de la camioneta en la que transportaba la marihuana.

Perseguido por la Policía brasileña

Según el relato de la fiscala antidrogas Sarita Bonzi García, el ahora imputado se vio envuelto en una persecución por parte de la Policía de Brasil y tras ingresar a territorio paraguayo, fue capturado por la fuerza pública de nuestro país.

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Además de la droga, también se incautó la camioneta Toyota Fortuner en la que era transportado el estupefaciente.