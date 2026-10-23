Narcotráfico: destruyen laboratorio para el procesamiento de marihuana en Capitán Bado

El procedimiento contra el narcotráfico se realizó tras una serie de denuncias efectuadas por vecinos de la zona, sobre la presencia de extraños en una propiedad rural y las actividades al margen de la ley que los intrusos estarían cometiendo en el sitio. Hoy, a temprana hora, agentes de la oficina regional del departamento Antinarcóticos de Capitán Bado, con apoyo de sus colegas que llegaron desde Asunción irrumpieron en el establecimiento ubicado en Puente Kure.

Durante una rápida verificación los uniformados detectaron un completo laboratorio destinado al procesamiento de la marihuana con el uso de tubos metálicos y gas butano. Al menos tres de estos cilindros metálicos estaban en pleno funcionamiento, extrayendo resina de la droga que era recolectada en recipientes de plásticos, según confirmaron los intervinientes.

Filtración del procedimiento contra el narcotráfico en Capitán Bado

Pese a la rapidez con que actuaron los agentes antidrogas de la Policía, aparentemente se filtró la llegada de los mismos hasta el laboratorio clandestino ya que los trabajadores o encargados del lugar escaparon minutos antes.

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En los alrededores quedaron fogatas con preparado de comida, que supuestamente iba a ser utilizada para el desayuno, también había pavas con agua caliente para el mate matutino y todas las herramientas que fueron abandonadas ante la apresurada huida de los narcos.

Tipos de drogas incautadas y su valoración en el mercado ilegal

En el lugar también se encontraron ⁠115 kilos de marihuana picada, distribuida en seis bolsas arpillera, ⁠800 gramos de resina de marihuana conocida como (marihuana ICE), también había 357 gramos de hachís marroquí, que también es una resina de la misma planta, pero de un efecto más suave y ⁠460 gramos de resina de marihuana conocida como marihuana Wax.

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De acuerdo con datos proveídos por los agentes antidrogas de la Policía, actualmente el hachís se vende a unos US$ 4.000 el kilo, mientras que la marihuana Wax puede llegar a costar hasta US$ 9.000 el kilo y la marroquí estaría por los G. 4.000.000 el kilo en el mercado local.

Acopio y procesamiento de producción local

En un pequeño e improvisado depósito, los uniformados encontraron tres cilindros de metal con soporte, equipados con gas butano para la extracción de resina de cannabis, 56 garrafas de gas butano, seis recipientes con residuos y una balanza digital.

Según los uniformados, aparentemente los responsables del laboratorios estaba acopiando toda la marihuana producida últimamente por los alrededores para la extracción de las resinas en sus diversas formas, lo que le da un sabor y la concentración de tetrahidrocannabinol (THC) característicos de cada una de ellas.