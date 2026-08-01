Destruyen centro de procesamiento de marihuana tipo ICE en Amambay

Agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional, con base en Capitán Bado, informaron este sábado que allanaron un inmueble rural situado en la ciudad de Karapaí, departamento de Amambay.

Durante la operación, procedieron a la incautación de 272 kilos de marihuana picada, que estaban distribuidos en 17 bolsas arpilleras, además de 10 porciones de la droga tipo ICE, con un peso de 1,195 kilogramos, según un informe de los intervinientes.

Elementos de procesamiento incautados

La Policía Nacional informó que durante la intervención, además del estupefaciente, se logró la incautación de elementos e insumos que sirven para el procesamiento de la sustancia ilícita y el desmantelamiento del centro de procesamiento.

Fueron incautados 4 tubos cilíndricos de metal utilizados para la extracción de resina de cannabis, 48 garrafas de gas butano, una balanza digital, una zaranda y enseres para la subsistencia, según detallaron los responsables de la operación. No hubo detenidos en el allanamiento.

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El procedimiento efectuado por la Policía Nacional, estuvo encabezado en representación del Ministerio Público, por el fiscal antidrogas de Amambay, Celso Morales, quien dispuso que todo lo incautado fuera destruido en el lugar.

Marihuana ICE: ¿cómo es?

Sobre esta marihuana “ICE” hay distintas informaciones y según las recopilaciones, se trata de un tipo híbrido de la droga que se consigue mediante esta combinación de variedades: “Afghan x Northern Light x Skunk”.

Su nombre es Indica Crystal Extreme y corresponde a una variedad con alto contenido de THC y bajo nivel de CBD.