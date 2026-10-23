Prisión para paraguaya procesada por asesinato de narcos brasileños en condominio boliviano

El sicariato se produjo el martes 20 de octubre en una casa de un condominio de la ciudad de Warnes, departamento de Santa Cruz, Bolivia.

Los asesinados fueron Jefferson Pereira Penariol, de 46 años, y Wendeles Alves Espinosa Documento, de 29 años, ambos nacidos en Brasil.

El primero de los citados tenía otra identidad en su país, Wesley Aparecido Estigarribia Márquez, con la que registraba antecedentes por narcotráfico y robo agravado (asalto).

Cuando fueron atacados por los sicarios, los dos brasileños estaban en la casa en compañía de María Belén Arrúa Cantero, de 28 años, oriunda de Paraguay.

Ante las autoridades locales, nuestra compatriota se presentó como dama de compañía y dijo haber sido contratada por los brasileños, con quienes pasó la noche. De hecho, no era la primera vez que visitaba a esos hombres y esa casa.

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Sin embargo, para el Ministerio Público boliviano, la paraguaya en realidad habría sido la informante de los sicarios que mataron a los brasileños.

El fiscal local, Luis Alberto Tinte Humerez, además de ordenar su detención, presentó el miércoles 21 de octubre imputación contra la dama de compañía paraguaya por asesinato, en carácter de cómplice.

Lo que dice la imputación contra nuestra compatriota

“Su aporte concreto en el hecho consistió en una cooperación dolosa de orden informativo, ya que cuando Jefferson descendió a la planta baja a las 09:30, la imputada quedó sola en la planta alta con sus dispositivos móviles, momento en que los sicarios ingresan al domicilio permitiendo a los atacantes irrumpir y abrir fuego de forma sorpresiva y letal con 17 disparos”, dice la imputación.

“Los informes policiales y las entrevistas de los vecinos acreditan que, inmediatamente después de perpetrados los disparos y de huir los atacantes, la imputada salió al patio desvirtuando su versión de haberse ocultado en el baño y continuó manipulando activamente su teléfono celular” agrega la presentación.

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“Ella misma admite haber filmado videos y capturado fotografías de la escena para enviarlos a terceras personas, lo que coincide con los registros fílmicos de prensa donde se la aprecia manipulando el equipo; conducta que, lejos de responder a un pedido de auxilio a la policía o servicios médicos, obedeció a la necesidad de remitir reportes visuales de confirmación a terceros sobre el deceso de las víctimas”, revela el documento.

En otra parte, el fiscal consigna que “Jefferson Pereira Penariol (uno de los asesinados) descendió hacia la planta baja a responder una videollamada, oportunidad en la que la imputada María Belén Arrúa Cantero quedó a solas en la planta alta portando sus dispositivos celulares; instante en el cual se habría facilitado la información sobre la posición y vulnerabilidad de las víctimas que permitió el ingreso y ataque armado sobre seguro de los sicarios, quienes ejecutaron a las víctimas en el patio y se retiraron sin agredir ni atentar contra la imputada”.

Comparecencia y prisión preventiva

Ayer, jueves 22 de octubre, la imputada paraguaya María Belén Arrua Cantero compareció ante el juez de Warnes, Alfredo Saldias Medina, quien decretó la prisión preventiva de nuestra compatriota, al menos por los próximos 90 días, mientras se investiga el caso.

La paraguaya recibió asistencia del cónsul de nuestro país en esa región de Bolivia, Óscar Benítez.

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Este explicó que la defensa de la paraguaya probablemente pida la revisión de la medida, luego de juntar los documentos requeridos en el proceso penal.

María Belén Arrúa Cantero es oriunda del barrio Santa Rosa de la ciudad de Guarambaré, departamento Central.

Vive hace un par de años en Bolivia, donde incluso ya tiene cédula.