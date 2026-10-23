Simuló ser delivery y asaltó a dos mujeres en una cafetería de Asunción

Un hombre que se habría hecho pasar por repartidor asaltó a dos mujeres en la cafetería Pederzani, ubicada sobre Nuestra Señora del Carmen, entre la avenida San Martín y la calle César López Moreira, en Asunción. Según la denuncia policial, las amenazó y les robó sus relojes antes de escapar en una motocicleta.

El hecho fue denunciado ayer, ante la Comisaría 10ª Metropolitana. De acuerdo con el relato de las víctimas, el sospechoso ingresó al establecimiento con acento extranjero y las despojó de sus pertenencias.

Tras el asalto, el hombre salió del local y abordó una motocicleta que lo esperaba en el exterior, con la que huyó del lugar.

Las denunciantes fueron identificadas como Carla Langanoni de Sosa (48) y Jaquelina Vera Edelstein Schraga (57), ambas de nacionalidad argentina.

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Policía investiga el asalto en Asunción

La Comisaría 10ª dio participación al Departamento de Investigaciones para identificar al presunto autor y esclarecer el hecho.

El informe policial no precisa la marca ni el valor de los relojes sustraídos. Tampoco aporta datos sobre la identidad del sospechoso o eventuales detenciones.