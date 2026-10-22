Detienen a un hombre con nueve antecedentes, y era buscado por el robo a un policía

Durante un servicio de fortalecimiento y control aleatorio de personas realizado por la Comisaría 31ª Central, agentes policiales interceptaron en la vía pública a José David Jacquet Cardozo, de 47 años y domiciliado en la zona. El procedimiento tuvo lugar a las 10:00 sobre la calle Maneco Galeano casi Avenida La Victoria, en el barrio Reducto de San Lorenzo.

Al verificar su documento de identidad en el Sistema Informático de la Policía Nacional, los uniformados constataron que Jacquet Cardozo contaba con una orden de captura pendiente emanada el 6 de julio de 2026. La medida fue firmada por el agente fiscal César Jiménez, de la Unidad Penal N° 4 de San Lorenzo, en la causa caratulada “Ministerio Público c/ Sergio Valentín Romero Medina y otro s/ Hurto Agravado”.

Un largo historial penal

El detenido acumula un prontuario con nueve antecedentes judiciales desde el año 2009. Entre los hechos punibles registrados en su expediente se encuentran variadas causas por hurto, abuso de documento de identidad, robo agravado (2012), hurto agravado (2015) y violencia familiar (2020).

La orden de detención que pesaba en su contra se relaciona directamente con el hurto del automóvil de un agente policial. El hecho ocurrió meses atrás en las inmediaciones de la parada de la línea 9, en el barrio Virgen del Rosario. La víctima logró identificar al sospechoso tras revisar las grabaciones de cámaras de circuito cerrado de la zona.

Incautan una motocicleta

Durante la intervención, Jacquet Cardozo se desplazaba en una motocicleta roja. El vehículo fue incautado debido a la falta de documentación legal que acreditara su origen y por exposición a peligro en el tránsito terrestre.

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El aprehendido fue trasladado a la sede policial, donde permanece bajo segura custodia a disposición del Ministerio Público y del Juzgado Penal de Garantías.