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Policiales
29 de octubre de 2026 - 00:51

Detienen a un conductor de plataforma por asalto en Asunción

Joven con capucho oscuro de pie en comisaría, viste camiseta negra y pantalones claros, junto a cartel de Policía Nacional.
Pierce Luiscorsi García fue aprehendido por la policía tras asalto a un colega de Bolt en 23 Proyectadas y Capitán Figari.

La policía Nacional detuvo a un conductor de la plataforma Bolt en Asunción tras un asalto a otro trabajador del mismo servicio. El hecho había ocurrido en la intersección de las calles 23 Proyectadas y Capitán Figari. Según datos, el conductor solo alquilaba el vehículo.

Por ABC Color
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El procedimiento estuvo a cargo de agentes policiales que acudieron rápidamente al sitio del suceso tras recibir una denuncia sobre un robo agravado. Según los datos oficiales, los intervinientes localizaron el vehículo sospechoso luego de una llamada anónima.

El agente interviniente, subcomisario Francisco Caballero, explicó a ABC que “inmediatamente personal de esta comisaría acudimos hasta el lugar y nos dio la característica”, expresó.

Lea más: Dende: el crimen organizado gana terreno mientras la inseguridad arrincona al país

La víctima resultó ser otro trabajador que operaba mediante la aplicación Bolt, quien trasladaba un pedido de encomienda hasta el lugar del hecho. En ese punto, dos personas descendieron de un automóvil y le despojaron de la encomienda y de su aparato celular.

Vehículo sedan plateado modelo Toyota Vitz estacionado, matrícula AAVY 554, sin personas visibles en escena.
La policía arrestó a Pierce Luiscorsi García, conductor de Bolt, tras un asalto en Asunción.

Tras cometer el ilícito, los asaltantes huyeron hacia la jurisdicción de la comisaría vigésima primera, donde las autoridades lograron ubicar el vehículo utilizado en el atraco.

El conductor aprehendido, identificado como Pierce Luiscorsi García, alegó ante los investigadores que el automóvil se encontraba alquilado para trabajar en el servicio de transporte.

Avances en la investigación

Las autoridades policiales continúan con las diligencias para identificar y capturar a los dos acompañantes que participaron directamente en el robo de la encomienda y el teléfono móvil de la víctima.

Lea más: Fuga en Emboscada: tras entrega de subcomisario e incautación de celulares siguen las investigaciones

El conductor del vehículo declaró que conoce de vista a los presuntos autores, aunque por el momento no aportó mayores datos sobre sus identidades.

Tenemos algunas pistas por el momento, pero estamos todavía en la parte investigativa”, concluyó el subcomisario.

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