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Nacionales
28 de octubre de 2026 - 17:18

Incendio en local abandonado en Lambaré: bomberos aseguran que fue intencional

Bomberos voluntarios aplacando el fuego en un incendio de vivienda, en el barrio Kennedy de Lambaré.
Bomberos voluntarios aplacando el fuego en un incendio de vivienda, en el barrio Kennedy de Lambaré.

Bomberos controlaron un incendio registrado en un local abandonado del ex City Market. Según las autoridades, el siniestro fue provocado intencionalmente por adictos que utilizaban el sitio como “aguantadero”. Vecinos piden mayor seguridad y demolición del edificio.

Por ABC Color
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En comunicación con Cardinal 730 AM, el capitán Mayor Diego Vera, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay confirmó que el incendio registrado en un local abandonado del exsupermercado City Market, situado sobre la avenida Médicos del Chaco, ya fue totalmente controlado y los bomberos se encuentran realizando las labores de enfriamiento en la zona.

Asimismo, puntualizó que el fuego habría sido provocado de forma intencional por personas adictas que utilizan habitualmente el sitio como un refugio clandestino.

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Sobre este punto, el capitán detalló la frecuencia de los incidentes en el predio: “Ya es intencional porque ya son varias las veces en estos 15 días que se dan situaciones similares, basura, colchones viejos, y otras cosas. Pero hoy ya sobrepasó, como estuvimos sondeando en el lugar, aún había cielo raso de PVC que era del local comercial que se quemó todo hoy”.

Además, refirió que el inmueble lleva tres años en total estado de abandono, convirtiéndose en una preocupación constante para los residentes de los alrededores, quienes sufren de forma continua la inseguridad generada por los adictos.

Vecinos recomiendan demolición de local abandonado

Ante esta situación de zozobra, los vecinos de la zona han solicitado con insistencia mayor cobertura policial e incluso han presentado notas formales recomendando la demolición del edificio.

Al respecto, el capitán Vera señaló: “Era el City Market de Médicos del Chaco que se abandonó hace 3 años y se nos acercaron vecinos de la zona para manifestarnos que pidieron cobertura policial, que presentaron su nota para que se pueda tomar algún tipo de medida”.

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Pese a lo alarmante del fuego, el capitán señaló que no afectó a las viviendas aledañas y que paradójicamente el siniestro trajo cierto alivio a los habitantes del barrio, ya que los adictos utilizaban el lugar para acopiar los objetos robados a los lugareños.

Asimismo, se indicó que el inmueble pertenecería a un vecino pero continuaría adjudicado a la empresa City Market.

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