Mujer baleada en la cabeza: investigan presunto caso de intento de feminicidio en Pedro Juan Caballero

Una mujer identificada como Reinalda López Núñez, de 26 años, fue ingresada esta madrugada al Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, tras recibir un disparo en la zona de la cabeza en lo que sería un intento de feminicidio, según informó la Policía Nacional.

El supuesto autor del disparo, se trata de Nelson Arzamendia Cárdenas, de 29 años, pareja de la víctima, quien huyo del lugar tras el ataque. El hecho ocurrió en la fracción Don Noti, al norte de esta ciudad.

Posibles circunstancias del hecho

Según el oficial Alberto Figueredo, subjefe de la Comisaría 15 de Cerro Cora’i, víctima y supuesto victimario, viajaban juntos en una motocicleta, en un momento dado, la mujer se bajó del vehículo en movimiento, presumiblemente tras una discusión.

El hombre detuvo la marcha, descendió, extrajo un revólver presumiblemente calibre 22, efectuó un disparo que dio en la frente en contra de la mujer y huyó del lugar.

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El uniformado indicó que la víctima corrió hasta la casa de sus tíos a quienes contó quién le disparó, fue auxiliada hasta el Hospital Regional de PJC donde se encuentra internada en estado delicado, mientras los investigadores buscan al sospechoso.