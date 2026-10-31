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Policiales
31 de octubre de 2026 - 11:04

Mujer baleada en la cabeza: investigan presunto caso de intento de feminicidio en Pedro Juan Caballero

Reinalda López Núñez (26), víctima de intento de feminicidio, fue auxiliada hasta el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero.
Reinalda López Núñez (26), víctima de intento de feminicidio, fue auxiliada hasta el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero.

Una mujer de 26 años fue víctima de un disparo en la frente y está hospitalizada en delicado estado. El supuesto autor, su concubino, se encuentra prófugo, según la Policía.

Por Eder Rivas
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Una mujer identificada como Reinalda López Núñez, de 26 años, fue ingresada esta madrugada al Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, tras recibir un disparo en la zona de la cabeza en lo que sería un intento de feminicidio, según informó la Policía Nacional.

El supuesto autor del disparo, se trata de Nelson Arzamendia Cárdenas, de 29 años, pareja de la víctima, quien huyo del lugar tras el ataque. El hecho ocurrió en la fracción Don Noti, al norte de esta ciudad.

Hospital Regional de Pedro Juan Caballero.
Hospital Regional de Pedro Juan Caballero.

Posibles circunstancias del hecho

Según el oficial Alberto Figueredo, subjefe de la Comisaría 15 de Cerro Cora’i, víctima y supuesto victimario, viajaban juntos en una motocicleta, en un momento dado, la mujer se bajó del vehículo en movimiento, presumiblemente tras una discusión.

El hombre detuvo la marcha, descendió, extrajo un revólver presumiblemente calibre 22, efectuó un disparo que dio en la frente en contra de la mujer y huyó del lugar.

Lea más: Feminicidio de Deisy Paola: lambareños colocan un nicho en su memoria

El uniformado indicó que la víctima corrió hasta la casa de sus tíos a quienes contó quién le disparó, fue auxiliada hasta el Hospital Regional de PJC donde se encuentra internada en estado delicado, mientras los investigadores buscan al sospechoso.

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