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Policiales
31 de octubre de 2026 - 15:03

Yby Yaú: avioneta capotó, pero no deja heridos

Grupo de hombres examinando una aeronave averiada, rodeados de vegetación, con un vehículo de doble cabina estacionado.
La aeronave capotó en la estancia San Giovanni, ubicada a 100 kilómetros al este de la ciudad de Concepción. Gentileza

Una avioneta monomotor matrícula ZP-TUZ, modelo Cessna 172RG, capotó este sábado al aterrizar en una estancia ubicada en el distrito de Yby Yaú. Entérese en esta nota de lo sucedido

Por Aldo Rojas
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En la mañana de esta sábado, a las 11:00 aproximadamente, se registró el aterrizaje de avioneta que era pilotada por Richard Kurt Forster, de 69 años.

Lo acompañaba Matías Alejandro Paiva Barrios, de 32 años, según las informaciones ambos ocupantes no sufrieron heridas. La avioneta quedó con daños en su estructura.

Hombre en uniforme camuflado observa un avión volcado en un terreno verde, cielo despejado y sin otras personas visibles.
Un policía de la subcomisaría de Cuero Fresco, observa la avioneta que capotó este sábado.

El hecho ocurrió en la pista de la estancia San Giovanni, situada distrito de Yby Yaú a 100 kilómetros al este de la capital del primer departamento.

Lea más: Un fallecido y tres heridos tras choque sobre la avenida Mariscal López

Las primeras informaciones sobre la causa del accidente es que supuestamente el aterrizaje se realizó en medio de la pista, por lo que el recorrido ya fue más corto de lo previsto. Ante esa situación la avioneta capotó.

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