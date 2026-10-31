Yby Yaú: avioneta capotó, pero no deja heridos

En la mañana de esta sábado, a las 11:00 aproximadamente, se registró el aterrizaje de avioneta que era pilotada por Richard Kurt Forster, de 69 años.

Lo acompañaba Matías Alejandro Paiva Barrios, de 32 años, según las informaciones ambos ocupantes no sufrieron heridas. La avioneta quedó con daños en su estructura.

El hecho ocurrió en la pista de la estancia San Giovanni, situada distrito de Yby Yaú a 100 kilómetros al este de la capital del primer departamento.

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Las primeras informaciones sobre la causa del accidente es que supuestamente el aterrizaje se realizó en medio de la pista, por lo que el recorrido ya fue más corto de lo previsto. Ante esa situación la avioneta capotó.