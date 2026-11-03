Caso Ueno: apresan a ejecutivos de entidad bancaria

Poco después de las 15:30, Mariana Isabel Torres Rubiani y Julio Daniel Rey Fernández, ejecutivos de Ueno Bank sobre quienes pesaban ordenes de detención, emanadas por la Fiscalía. Ambos se presentaron en la sede de la comisaría 10° Asunción, ubicada sobre la avenida Aviadores del Chaco.

Por otra parte la Fiscalía también ordenó la detención de Federico Miguel Vázquez Villasanti, presidente y CEO de Ueno Bank; así como de Juan Manuel Gustale, Diana Leticia Mongelós González, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Miguel Ángel Almada Frutos.

Lea más: Ordenan detención de directivos de Ueno Bank

En este contexto, los agentes fiscales que conforman el equipo de investigación, Francisco Cabrera, Yeimy Adle, Jorge Arce y Silvio Corbeta, despliegan diligencias y también se constituyen en varios sitios con el fin de dar con los requeridos en este caso.

Los agentes, bajo coordinación de la fiscala adjunta Nancy Salomón, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, tienen a su cargo la pesquisa identificada como Causa N° 89/2026 caratulada “Federico Miguel Vázquez Villasanti y otros s/ Lesión de confianza y otros”.