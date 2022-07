Polémica por declaración de interés social de la vivienda del Pa’í Coronel

“No hace falta que vengamos a mentir acá y a declararle al padre Guido Coronel como un prócer. Es un bandido, torturador y un pedófilo que se ha llenado de plata y le ha llenado de plata a su pariente Pastor Coronel, y a los colorados. Por eso los colorados le reclaman como un héroe y quieren poner su casa como una cuestión histórica, porque se han llenado de plata a costa de los mingueros a los que hoy con lágrimas en los ojos se refieren”, dijo en alusión a su colega del cartismo Blanca Vargas de Caballero, autora del proyecto de ley, a quien le dijo que ignora la historia.

“Cuenten toda la verdad, cuenten toda la historia, lo más nefasto que tuvo el Este del Alto Paraná, fue el padre Guido Coronel, que no actuaba como salesiano, actuaba como lo que es, un infeliz primo del torturador Pastor Coronel, y no invoquen a los salesianos para hacerle quedar mejor al Padre Coronel, porque los salesianos no piden esto porque tienen vergüenza, de este y muchos otros sacerdotes bandidos, pedófilos y mujeriegos, uno de ellos un expresidente de la Republica”, dijo la diputada liberal Celeste Amarilla en alusión a Stroessner.

Los diputados estaban tratando el proyecto de ley que expropia a favor del Estado, a cargo de la Secretaría Nacional de Cultura un inmueble en el distrito de Minga Guasu, las edificaciones que se encuentran en su entorno, entre ellas la exvivienda del Padre Guido Coronel.

Lea más: Mañana se celebra el “Día del Minguero” con varias actividades

La diputada Vargas ofendida dijo que iba a solicitar que su colega sea declarada persona no grata por la Junta Municipal de Minga Guasu, incluso dijo a los gritos que iba a pedir una justa sanción por ofender al pueblo minguero.

Por su parte, la diputada oficialista Jazmín Narváez defendió y dijo que su partido no comienza y termina en Alfredo Stroessner. “El Partido Colorado no responde a un solo líder, no lo ha hecho desde su inicio y no lo hará nunca, que es mucho más que una sola persona, al igual que a lo mejor lo es el Partido Liberal y lo son los otros partidos. Es la manifestación de intención que tenemos todos los colorados de preservar nuestra memoria histórica y de preservar a los prohombres y aquellos que tienen buenos valores (...). No nos metan a todos en la misma bolsa porque me agravia”, declaró ante el pleno.

El diputado cartista Juan Carlos “Nano” Galaverna se solidarizó con su colega Vargas por el maltrato que sufrió de parte de su colega Amarilla, a quien trató de “tilinga” y de tener problemas siquiátricos. Preocupado, como nunca, pidió el cumplimiento del Código de Ética.

“Le ruego como colega y como par suyo que se cumpla el Código de Ética a partir de ahora en adelante”, dijo también al tratar de “payasa y tarada” a Amarilla para luego decir que si tiene que ser sancionado por sus dichos lo aceptará.

El polémico proyecto de desafectación que declara de interés social varios sitios históricos, entre ellos el domicilio del Padre Coronel, pese a quedar sin quorum tuvo sanción ficta, ya que ayer vencía el plazo para que Diputados trate. El Ejecutivo analizará su veto o promulgación.