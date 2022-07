Fuerza Republicana respetará uso del padrón nacional por la Concertación

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, dijo que el movimiento colorado “Fuerza Republicana” respetará la decisión del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y no se opondrá a que la Concertación use el padrón nacional en las internas del próximo 18 de diciembre. Por su parte, el vicepresidente y aspirante a la titularidad del Poder Ejecutivo, Hugo Velázquez, afirmó que no acompañarán las acciones jurídicas contra el fallo, si así lo deciden en el partido.