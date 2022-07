“Estamos a 10 o 12 movidas de hacerle jaque mate a la ANR”

- Usted tuvo mucho protagonismo en esta gestión que finalizó con la resolución del tribunal electoral a favor del uso del padrón nacional. ¿La resolución es inapelable?

- Es inapelable. Solo cabe la acción de inconstitucionalidad si se logra demostrar que hay una violación expresa de la Constitución. Eso claramente no hay. Por eso es que los representantes de la ANR ya anticiparon que no accionarían ante la Corte contra esta resolución.

- ¿Por qué el opositor (liberal) Edgar Ortiz dice que es una “burrada” usar el padrón nacional en las internas? Dice que los políticos están cada vez más pobres para acarrear gente en plena crisis económica...

- El se refiere a la decisión del partido Liberal de usar el padrón abierto para su interna, no a la Concertación. En segundo lugar, se refiere justamente a un estilo de hacer política que es costoso, de acarrear gente a los lugares de votación, de darle de comer, etc. No todos los candidatos forman parte de ese tipo de electorado. Otros candidatos dan a conocer sus ideas y esperan que vaya la gente a votarlos voluntariamente. Evidentemente no es el estilo de hacer política que él maneja. Por eso habla de que puede ser más costoso. De todas maneras, eso mismo va a suceder en las elecciones generales. No veo que tenga mucho sustento.

- Porque dice que económicamente puede llevar a la quiebra a todos los que integran la Concertación Nacional...

- A los que trabajan únicamente de esa manera, puede ser que sí. Yo he hablado con todos los candidatos y todos aplauden este sistema. Eso demuestra que no les interesa tanto el sistema del arreo.

- ¿La ANR también pueden usar el padrón nacional?

- Todos pueden usar. La ANR podría mañana abrir su padrón y permitir que todos los colorados participen en su interna, no solo los que están empadronados hoy a la ANR. Es una propuesta muy novedosa desde el punto de vista electoral. Es una innovación. Hemos creado una jurisprudencia que modifica y puede ser utilizado por todos los paraguayos, no solamente por la oposición.

- ¿Los colorados pueden participar de las internas de la Concertación?

- Claro, para eso se hizo. Todos los ciudadanos inscriptos para votar en las nacionales pueden votar. Pueden participar como candidatos también. Lo claro es que no se puede votar el 18 de diciembre en las dos internas, tanto en la interna colorada como en la interna de la Concertación. Por eso se hacen las elecciones el mismo día. El colorado que vote en la Concertación ya no podrá votar en la interna de la ANR. Tiene que elegir.

- Es confuso. ¿Por qué Ljubetich (director de Procesos Electorales del TSJE) dice que los no afiliados solo pueden votar para la dupla presidencial y no para los cargos plurinominales?

- No es la primera vez que él habla así. Exigimos que el Tribunal Electoral aclare si son expresiones personales de él o si es un posicionamiento institucional de la Justicia Electoral. Son expresiones malintencionadas con el evidente propósito de crear confusión y caos en los partidos de la Concertación. Las decisiones referentes a las internas competen a la Concertación y no al señor Ljubetich...

- ¿La decisión del Tribunal Electoral también abre la posibilidad a Fernando Lugo de postularse como candidato a Vicepresidente de Esperanza Martínez? Es una versión que puede enlodar a la Concertación...

- No, no tiene nada que ver. Fernando Lugo no puede candidatarse porque fue Presidente de la República. No puede candidatarse ni por la Concertación, ni por una Alianza ni en forma independiente. Es una idea que no va a pasar el filtro de la Justicia Electoral. Se le va a rechazar. Hay una disposición constitucional al respecto (Art. 229). Es más, Lugo ya dijo que no lo va a hacer. Alguien metió esta polémica para confundir. Hay una prohibición expresa.

- ¿Qué dice la Constitución exactamente?

- El 229, “De la duración del mandato” expresa que quien haya ejercido la Presidencia por más de 12 meses no podrá ser reelecto Vicepresidente de la República. Hay una condición expresa. No se puede.

- Dicen los colorados que se atenta al derecho de elegir, que es un atropello que se obligue a participar a los afiliados de la ANR en las elecciones de la Concertación porque no dieron su consentimiento...

- Acá no se obliga a nadie. ¿De dónde sacan que hay una obligación? Es una invitación. Es la concesión del derecho que les permite participar si quieren. Si no participan, no pasa absolutamente nada. Se repite creo yo por mera desesperación y por falta de elementos válidos que pongan en duda lo que estamos haciendo.

- ¿Cómo quedan los jueces, fiscales, militares y policías que están inscriptos en el padrón?

- Otra burda mentira. Eso pasa un filtro de la Justicia Electoral y nos devuelven con la observación de quiénes pueden ser eliminados. No somos nosotros los que tenemos a policías, militares y jueces votando en nuestra interna. Son ellos, los de la ANR los que los han incluido. Es falso. Es una burda y torpe mentira.

- ¿Cuántos son los que tienen estimado que votarán en la Concertación?

- Si no me acuerdo mal, entre el 65% y 70% es la participación acostumbrada en las nacionales. Las internas son elecciones de baja intensidad. Participa menos gente. Calculamos que van a acudir entre el 20% y el 30% de los empadronados, algo que para nosotros ya es una muy buena participación.

- ¿Qué garantía tienen que la ANR no meta un “caballo de Troya” en la elección de ustedes?

- Las elecciones en el partido Colorado van a ser muy reñidas. No creo que tengan tiempo de incursionar en las elecciones de la Concertación. Sus candidatos (Santiago Peña y Hugo Velázquez) se están jugando también su futuro.

- ¿Podría haber más electores que en la interna colorada?

- Puede haber, pero no pasa por ahí la competencia. Pasa por el proceso de selección de candidatos, lo más abierto y legítimo posible. Nosotros lo que tratamos de hacer es legitimar el proceso, invitar a la gente que participe, así sea independiente, así sea colorado, así sea liberal o febrerista. Eso es lo que creemos que nos va a dar una gran fuerza, más allá de que voten uno o dos o 10% más o menos que los colorados.

- Pero las de diciembre van a ser como unas primarias, una especie de pre-balotaje. El balotaje será el 30 de abril...

- Es que es así. Es un balotaje de hecho. Más que un hecho es un balotaje pautado. Todos los que estamos en el sector que nos preocupa lo que está pasando en el país y creemos que estamos gobernados por grupos criminales, dijimos: “Concentrémonos, hagamos una especie de primera vuelta en la que acordemos participar todos a padrón abierto y al que quede lo apoyaremos para las elecciones generales el 30 de abril, que sería como una suerte de segunda vuelta.

- ¿Cuándo comienza la competencia y entre quiénes?

- La competencia ya empezó. Yo calculo que en la primera quincena de agosto ya se van a conformar todas las duplas presidenciales. Tenemos una gama muy amplia de candidatos.

- Ustedes tienen ofertas desde la derecha a la izquierda...

- Sí, desde Esperanza Martínez (FG) hasta Sebastián Villarejo (PQ). Le tenemos a Hugo Portillo en el partido Demócrata Cristiano. Está Paraguayo Cubas (Cruzada Nacional). Están los cuatro liberales a los que todos conocemos: el doctor Sebo’í (Herminio Ruiz Díaz), Efraín Alegre, Martín Burt, Hugo Fleitas. Falta la formalización de la inscripción de candidaturas...

- ¿Cuáles pueden ser las posibles duplas?

- Se habla de varias. Aparentemente la dupla Martín Burt-Hugo Fleitas ya cayó. Mi partido (Revolucionario Febrerista) no presenta candidaturas y no apoya a ninguna por el momento. Hemos decidido hacer el papel de articuladores. Hemos tratado de mantenernos equidistantes y que se confíe en nosotros como mediadores en prevención de conflictos. Se habla de una candidatura de Efrain Alegre con Soledad Núñez. Se habla del enojo de Hugo Estigarribia porque considera que tiene que entrar como segundo, que Esperanza está buscando un Vice. Yo escucho como todos. Pero estoy alejado de la discusión para mantener mi legitimidad como mediador.

- ¿El caso de Euclides Acevedo que no firmó su acuerdo para sumarse?

- El puede sumarse a la Concertación todavía. Si no lo quiere hacer, respetamos. Tendrá sus motivos que podrá considerar valederos. Yo creo que no. Lo más importante para nosotros es que la decisión para usar el padrón nacional ya está resuelto por la Justicia Electoral. La situación en que estamos es inmejorable. Hace un año y medio que estamos trabajando en esto...

- Si esto fuera una partida de ajedrez, ¿en qué momento de la competencia cree que están para desplazar a la ANR?

- Yo creo que hoy día estamos legitimados en un proceso como nunca se dio en la historia de la transición a la democracia. El proceso va a ser inclusivo, amplio y transparente. Ahora estamos, si me pide un lenguaje ajedrecístico, a 10 o 12 movidas de hacerle jaque mate a la ANR.

- A la hora de gobernar ¿cómo los va a encontrar a izquierdistas y derechistas, algo que muchos dicen puede ser una “bolsa de gatos”?

- Independientemente de cómo vemos las cuestiones ideológicas, acá hay cuestiones básicas de supervivencia de resultados de nuestra democracia que están más allá de toda ideología, que es expulsar a las mafias del manejo del poder. Eso no tiene nada que ver con izquierda o derecha sino con voluntad republicana. En eso estamos todos, con vocación más que con voluntad democrática y republicana...

- ¿Existe un programa de gobierno?

- Se trabajó para un programa de gobierno y vamos a demostrar que es aplicable, defendible tanto por una persona de izquierda como de derecha. Queremos que el Poder Judicial funcione y deje de ser un nido de ratas. Eso no tiene que ver con ser izquierda o derecha. Queremos que el Ministerio de Obras Públicas deje de ser una fuente de robo asqueroso como fue la construcción de la pasarela del Ñandutí o el metrobús. Tiene que ver con principios básicos de ética, moral y honestidad: hacer que tengamos un sistema educativo que coloque a nuestros chicos en la autopista del conocimiento. Tiene que ver con visión de futuro. Y en eso estamos todos de acuerdo en la Concertación.

- Ese diseño de gobernabilidad ¿lo sacaron de dónde?

- Nos fijamos bastante en el modelo chileno y el uruguayo de Concertación, de alianza. Pero lo general lo que aplicamos es la ciencia y la ciencia no tiene país, no tiene ideología. La ciencia es conocimiento metódico, estandarizado. Eso es lo que se ha utilizado para establecer el programa de gobierno.

- ¿Cuál es especialidad?

- Soy penalista con enfoque en derechos humanos. Lo que he tratado de hacer siempre es defender los derechos del ciudadano y del individuo a no ser atropellado por una estructura estatal que no está al servicio de la gente y, por el contrario, se pone al servicio de un grupo de poder. En ese sentido he logrado muchas cosas que me han dado satisfacción. Conseguimos defender a los chicos de la “UNA no te calles”; defendimos a una chica a la que se quiso penalizar en la (Universidad) Católica por una protesta y fue absuelta. Dijimos que no se puede penalizar a un muchacho que hace aceite de cannabis gratis para la gente que necesita y lo hemos logrado; dijimos que María Esther Roa no puede ir presa por un delito que no existe por protestar en la pandemia en la que el Estado te está robando y el mismo Estado te quiere sancionar penalmente para que dejes de protestar, y lo logramos. Fue absuelta. Hace 15 años que vengo diciendo que la Fiscalía es una asociación criminal que está al servicio del crimen organizado, y hoy día lo estamos demostrando, y yo vengo diciendo hace tiempo que la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado) es una organización que burocratiza el trabajo de la gente honesta y lo excluye del sector financiero para favorecer el narcotráfico y el lavado, y también, en el sector comercial, financiero y productivo, y eso se está demostrando.

- ¿Cuántos años? ¿Hijo de cuál de los Ferreiro?

- Tengo 48. Soy hijo de Adolfo (ex senador de Avanza País), el mayor de tres. Tengo dos hermanas. Tengo dos hijas. Tengo 22 años de profesión y conozco los pelos y las mañas de cómo se maneja la justicia en el Paraguay.