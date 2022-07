Tres veces que dirigentes cartistas quisieron defender a su líder y terminaron embarrándolo más

El Gobierno de los Estados Unidos designó al expresidente Horacio Cartes como “significativamente corrupto” por vínculos con corrupción, crimen transnacional y organizaciones terroristas.

No es la primera vez que Cartes es protagonista y debe enfrentar este tipo de situaciones complejas. Y no es raro que sus paniaguados salgan a hacer declaraciones en su defensa. Aunque a veces más les hubiera valido quedarse callados.

Estos son tres ejemplos de esas declaraciones que merecen un lugar en la galería “Frases para defender a Horacio Cartes que mejor no se hubieran dicho nunca”:

Antonio Barrios minimizó el impacto del tabaquismo

“Solo el 20% de los cánceres del pulmón es producido por el tabaco. No son muchos. Mueren muchas más personas por enfermedades cardiovasculares y en accidentes de tránsito que por cáncer del pulmón producido por el tabaco”, señaló en el 2017 el actual senador Antonio Barrios, quien entonces se desempeñaba como ministro de Salud del Gobierno de Cartes.

“Tony” Barrios, médico de profesión, había minimizado el impacto del tabaquismo en la salud, en medio del estudio de un proyecto legislativo que buscaba aumentar el impuesto al tabaco. Esto iba a afectar a la industria de HC, atendiendo que es el dueño de la Tabacalera del Este S.A. (Tabesa), el mayor productor de cigarrillos del país.

Santiago Peña sobre el lavado de dinero

“Acá me preocupa el contrabando que pasa por la Armada, el aceite… en Paraguay no hay lavado de dinero proveniente del cigarrillo (…) no hay lavado de dinero (…) Vamos a preocuparnos por el contrabando que entra por Nanawa”, sostuvo el precandidato cartista a la presidencia de la República y exministro de Hacienda de la era Cartes, Santiago Peña, en junio de este 2022.

¿Por qué afirmó esto Peña? El expresidente Cartes estaba envuelto en junio pasado en una crisis política luego de haber trascendido un informe de inteligencia en el que se lo acusaba de montar una red con sus empresas para lavar dinero proveniente del contrabando de cigarrillos que son producidos por Tabesa, por lo que el aspirante cartista tuvo que defenderlo con sus declaraciones -un tanto- desafortunadas.

La corrupción, ¡¿no es delito?!

El último caso -y el más reciente- en el que un cartista tuvo que salir a defender a HC se dio ayer, domingo, cuando la candidata a senadora por el cartismo María Teresa Peralta salió a declarar de forma polémica que “la corrupción no es delito; delito es la estafa, el robo, el vaciamiento que está haciendo este Gobierno”.

Esto declaró Peralta luego de que el Gobierno de los Estados Unidos designara a como “significativamente corrupto” a su “líder”.

Cartes, de este modo, ya no puede ingresar al país norteamericano. Tampoco puede viajar a Estados Unidos sus tres hijos: Juan Pablo, María Sol y Sofía Cartes Montaña.