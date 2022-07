“La corrupción no es delito”, asegura candidata cartista para defender a HC

El Gobierno de los Estado Unidos, a través del embajador en Paraguay, Marc Ostfield, designó el viernes pasado al expresidente Horacio Cartes como “significativamente corrupto” por sus vínculos con la corrupción, el crimen organizado y organizaciones terroristas. El líder del movimiento Honor Colorado tiene prohibido el ingreso al país norteamericano.

Durante un debate en el programa televisivo “MinaEnCasa”, María Teresa Peralta, candidata a senadora por el cartismo, salió a defender a su “líder” y afirmó que “la corrupción no es delito; delito es la estafa, el robo, el vaciamiento que está haciendo este Gobierno, aliado con la oposición, hambreando al pueblo paraguayo; esa es la verdadera corrupción”.

“Lo que el presidente Cartes está haciendo es trabajar, tiene todas las empresas instaladas acá en el país (sic)”, prosiguió en su defensa hacia el exmandatario.

Lea más: TSJE pide a ANR sustituir a directora del Registro Electoral, candidata de HC

Pese a los cuestionamientos sobre su declaración, lejos de rectificarse, la cartista posteriormente se reafirmó en sus dichos en su cuenta de Twitter. “La corrupción no es delito, no existe en el código penal, por ende si el embajador utilizó ese termino significo que estaba hablando en un contexto político. Todos los delitos tienen una nomenclatura determinada, por lo que no hay proceso penal, no hay pruebas (sic)”, remarcó en un tuit.

“El Partido Colorado es el sostén del sistema democrático”

Peralta, además, salió en defensa de la Asociación Nacional Republicana (ANR) ante las afirmaciones de algunos sectores que indican que esta agrupación política es manejada por el narcotráfico.

Según indicó la candidata cartista, el Partido Colorado es la agrupación política que sostiene el sistema democrático de nuestro país. “Me parece de una liviandad increíble hablar de que el Partido Colorado está inficionado o infiltrado por narcotráfico, que el Partido Colorado está con el terrorismo”, expresó.

“El Partido Colorado es el sostén del sistema democrático hace años, es el bastión y el que estuvo siempre al frente. Acusándonos siempre de todo, pero siempre hemos sacado al país adelante, no nos hemos colgado de nadie”, refirió también.

Lea más: Cartes “participó con organizaciones terroristas” y “socava la seguridad”

No solo algunos sectores políticos de nuestro país se pronunciaron en ese sentido, pues el Gobierno de los Estados Unidos, en su dossier sobre la designación de Cartes, refiere que el expresidente obstruyó una investigación sobre el crimen transnacional relacionada a su socio -que sería Darío Messer- para protegerse a sí mismo y agrega que “estas acciones socavaron la estabilidad de las instituciones democráticas del Paraguay”.