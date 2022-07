Funcionarios denuncian destitución por no apoyar al oficialismo colorado en Ñeembucú

Desde la semana pasada varios funcionarios públicos vienen realizando denuncias en contra de la precandidata a gobernadora por el movimiento Fuerza Republicana, Nelida Isabel Arrúa (Chabela) por supuestamente solicitar a nivel central la destitución de varios de ellos por no acompañar su candidatura.

En la fecha, la funcionaria del programa social Tekoporã Lic. Elisa Carolina Godoy, manifestó su indignación por que le dejaron sin trabajo, luego de 8 años de antigüedad en la institución. ”Están avasallando todos los derechos humanos y derechos de los trabajadores”, dijo la mujer.

Comentó que ingresó a la función pública mediante un concurso de oposición. “Estuve 8 años en el cargo por méritos propios, ingrese a la función por concurso de oposición luego fui trasladada a Pilar donde cumplí también con mi función, con mucha eficiencia y luego fui trasladada de vuelta a Cerrito mi ciudad natal”, explicó Carol Godoy.

La mujer comentó que nunca mezcló su trabajo con la política. “A lo mejor por qué no aplaudí más fuerte que los demás, tal vez sea eso el motivo de mi desvinculación”, dijo.

Agregó que dentro del programa Tekoporã existe una preocupación por que si los funcionarios no acompañan al movimiento oficialista, quedarán todos desvinculados. Solicitó una aclaración a las autoridades, ya que ni siquiera fue notificada. Reclamó que tampoco demostraron con prueba que la misma haya hecho mal su trabajo.

“Soy madre soltera tengo una hija, me dejaron sin trabajo, yo me esforcé estudiando, cuando gané el concurso me puse feliz por qué era para trabajar con las personas más vulnerables, y ahora me cortaron mi ala”, señaló la mujer.

Intentamos hablar con la precandidata Nelida Isabel Arrúa, pero no nos respondió el celular.

Destituyen a médica cartista

También la Dra. Cristina Ayala, directora del puesto de salud de Mayor Martínez fue reemplazada por una técnica en Trabajo Social, de nombre Rosalba Mariza Ayala de Sánchez.

La noticia lo confirmó el intendente de Mayor Martínez, Ariel Arce (ANR). “Amanecimos con esta noticia, no sabemos con qué intención, lo único que sé es que está perjudicando bastante, a pesar de que nuestro sistema de salud está muy pobre, con esto se empobrece muchísimo más, sentimos lastima y vergüenza a la vez “, dijo el jefe comunal.

Ariel Arce, manifestó que para las autoridades no es perjuicio, pero para la gente del pueblo de Mayor Martinez si.

“Es un perjuicio muy grande, imagínate como una auxiliar te va a medicar a las 2 o a las 3 de la mañana si estas enfermo. La Dra. Cristina siempre le atendió a la hora que sea a los pacientes, a pesar de que no era su horario de trabajo, pero siempre respondía y con este gesto pienso que ella se deslinda de muchas responsabilidades, creo que los directores regionales deberían de respaldar a sus profesionales para eso uno estudia”, puntualizó el jefe comunal.

La Dra. Cristina Ayala, comentó que las autoridades de la región sanitaria no le informaron de la situación. ”Yo estuve trabajando en una compañía de Mayor Martínez, denominado Kurusu Kuatia, yo no recibí la resolución, a mi me llamó un compañero de trabajo a avisarme que vino el director regional con la jefa de Recursos Humanos y que trajeron una resolución por el cual me reemplazan”, dijo la Dra. Ayala.

La médica cree que se trata de una persecución política por qué ella simpatiza con el movimiento Honor Colorado (HC). “Esto es una decisión política que viene de arriba, creo porqué simpatizo con el movimiento de HC”, dijo la médica.

La resolución del Ministerio de Salud de fecha 22 de julio lleva la firma del ministro de Salud Julio César Borba Vargas. El director de la Duodécima Región Sanitaria Dr. Aníbal Espínola, aclaró que el puesto de salud de Mayor Martínez, desde hace tiempo se encontraba acéfalo y que hoy fue puesta al frente de la institución a Rosalba Marisa Sánchez, como directora administrativa. Con relación a la Dra. Cristina Ayala, explicó que sigue al frente de la Unidad de Salud de la Familia. “A ella no se le cambio ni se le reemplazó”, acotó.

Las internas coloradas se juega al rojo vivo en duodécimo departamento, ambos movimientos internos se acusan mutuamente de varios hechos. Ñeembucú es el feudo del presidente de la Asociación Nacional Republicana y actual diputado, Pedro Lorenzo Alliana, quien también se postula como candidato a vicepresidente de la República junto a Santiago Peña por el movimiento Honor Colorado que encabeza el ex presidente de la república Horacio Cartes, también candidato a presidente de la ANR.

Y por otro lado están los que pertenecen al movimiento oficialista Fuerza Republicana, que propone como candidato a presidente de la República a Hugo Velázquez y a Mario Abdo Benítez, como presidente de la ANR. A nivel regional juega fuerte la precandidata a la gobernación de Ñeembucú Nelida Isabel Arrúa (Chavela) esposa del coordinador regional de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Antonio Attis, quien también fue gobernador del departamento de Ñeembucú por la ANR.