Sin quórum en Diputados para modificar reglamento y tratar compensación a exobreros de Itaipú

Por iniciativa del diputado Sebastián Villarejo (PPQ) se solicitó un cuarto intermedio a la sesión ordinaria para tratar una modificación del reglamento interno de la Cámara a fin llenar un “vacío legal” que quedó tras la última modificación realizada. La extraordinaria en la que se estaba tratando el tema quedó sin quórum por lo que no concluyó el tratamiento.

La semana pasada se había modificado el reglamento para establecer que todas las sesiones en las que se trate algún juicio político, interpelación a autoridades del Gobierno, intervención a gobernaciones y municipios y sanción a diputados, debía hacerse 100% de manera presencial. Sin embargo, no se contempló una aclaración sobre el tiempo de convocatoria para tratar estos temas.

Puntualmente se plantea modificar el artículo 37 del Reglamento de la Cámara de Diputados, estableciendo que “la convocatoria a las sesiones que deban ser indefectiblemente presenciales, señaladas en el artículo 1º será realizada con 12 horas de anticipación y ajustada con el artículo 78 de este reglamento”.

La propuesta consensuada también establece como única excepción para la convocatoria fuera de este plazo mínimo de 12 horas, cuando la sesión extraordinaria sea convocada durante otra sesión plenamente presencial.

“Excepcionalmente en los casos que la cámara así lo resuelva, en el desarrollo durante el desarrollo de una sesión presencial, se podrá prescindir de las 12 horas de anticipación para convocatoria”, establece el texto propuesto.

“Esto es algo justo, no implica nada para nadie más, es simplemente que no pueda ocurrir el caso alguna vez, al marge de la situación coyuntural en que estamos hoy, que algún colega esté en algún lugar del Paraguay en una sesión virtual y se convoque rápidamente presencial y lógicamente no va a poder llegar de manera inmediata”, remarcó Villarejo.

El diputado Tadeo Rojas (ANR, HC) reconoció que existe dicho riesgo y se sumaron a la aprobación. “Hemos estado evaluando está propuesta de modificación y que da cierta garantía a los colegas para que puedan tener el tiempo necesario para la participación para las sesiones convocadas”, dijo.

No obstante, el diputado Juan Carlos “Nano” Galaverna (ANR, HC) pidió la verificación del quórum y al no haber el número mínimo de presentes, se levantó la extraordinaria sin resolver este punto.

Postergan “repartija” para exobreros de Itaipú

La Cámara de Diputados no pudo tratar ni siquiera el primer punto del orden del día fijado para la fecha por la mencionada falta de quórum. Entre los tema principales que debían ser tratados está el pago de una millonaria y cuestionada “compensación” a supuestos exobreros de Itaipú, en cuya nómina de posibles beneficiarios aparecen desde seccionaleros hasta el propio vicepresidente de la República, Hugo Velázquez (ANR, Fuerza Republicana).

