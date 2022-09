Defensor del Pueblo presenta renuncia ante inminente juicio político

Este miércoles, el titular de la Defensoría del Pueblo, el abogado Miguel Godoy, envió por medio del jefe de gabinete de esa institución, Carmelo Núñez, su nota de renuncia al cargo dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, el legislador liberal Carlos María López.

Alegando problemas de salud, Godoy refirió antes esta mañana que renunciaría a su cargo, un anuncio que se dio después de que los referentes en Diputados de la bancada del movimiento Honor Colorado de la Asociación Nacional Republicana (ANR), que hasta hoy obstaculizaban el pedido de juicio político a Godoy, reconsideraran su postura y anunciaran que acompañarían el pedido de enjuiciamiento.

En su nota de renuncia, Godoy dice que “sobre mi persona no se ha presentado denuncia alguna en el fuero penal sobre acoso ni maltrato, pero mi estado de salud no me permite estar expuesto a una situación interminable”.

“Mi lucha contra el cáncer es mucho más importante”, agregó y concluyó su nota afirmando que no utilizó “ningún solo guaraní del Estado paraguayo para mi beneficio personal”.

Godoy enfrenta dos libelos acusatorios

Miguel Godoy cuenta con un proceso penal abierto por exacción y varias denuncias por presunta agresión, acoso y otras faltas.

Se presentaron dos libelos acusatorios en su contra que suman casi un centenar de causales de destitución, que van desde denuncias penales por malos manejos administrativos y presuntos esquemas de recaudación hasta varias otras por persecución, agresión e inclusive abuso contra funcionarias de la Defensoría.

Además, varios legisladores lo denunciaron por amenazas de “plantar droga” en los vehículos de los diputados que impulsen el juicio político, al igual que en los de sus familiares.