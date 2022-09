Taiwán: periodista pudo haber confundido declaraciones de Abdo Benítez, alega Cancillería

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) publicó un comunicado esta mañana en el que niega que el presidente Mario Abdo Benítez haya realizado una solicitud de inversión de US$ 1.000 millones a Taiwán para seguir siendo aliado estratégico de la isla. Esto surgió ante la publicación del periódico británico Financial Times, que menciona el supuesto pedido del mandatario.

“El presidente Abdo no efectuó tales declaraciones. Siempre manifestó en muchas ocasiones y reafirmó su posición de que durante su mandato las relaciones con Taiwán se mantendrán inalterables”, señaló en ABC Cardinal el canciller nacional, Julio Arriola, quien comentó que estuvo en la entrevista que brindó Abdo Benítez al periodista del medio británico.

El ministro de RR.EE. también subrayó que “bajo ninguna circunstancia” el presidente paraguayo realizaría un “condicionamiento” a la alianza con Taiwán, considerando las buenas relaciones que mantiene su gobierno con la isla.

Paraguay, a través del Gobierno actual, es uno de los principales aliados de Taiwán en el marco de su búsqueda de reconocimiento como nación independiente ante el mundo.

¿Confusión del periodista que entrevistó a Mario Abdo Benítez?

Arriola afirmó que el comunicador pudo haber confundido las declaraciones de Marito, atendiendo a que -indicó- la entrevista se realizó en castellano y que el periodista no la grabó, solo tomó notas sobre lo que el mandatario iba diciendo.

“No se habló de dinero, sino de montos de inversión que serían ideales para Paraguay. El periodista no grabó, sino que tomó notas. Puede que haya habido una confusión”, dijo.

De acuerdo a lo publicado por Financial Times, el jefe de Estado paraguayo habría mencionado durante la entrevista que “hay una inversión taiwanesa de más de US$ 6.000 millones en países que no tienen relaciones diplomáticas con Taiwán. Queremos que, de esos, US$ 1.000 millones se pongan en Paraguay (...) Eso nos ayudará a construir el argumento sobre la importancia de esta alianza estratégica con Taiwán”.

El canciller, en otro momento, reveló que China continental había condicionado de “forma oficiosa” al Paraguay a fin de romper relaciones diplomáticas con Taiwán para poder proveerle de sus vacunas contra el COVID-19 durante la etapa dura de la pandemia.